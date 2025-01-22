Заміж у 9 років. Ірак ухвалив жахливий закон щодо дітей

В Іраку парламент 21 cічня затвердив зміни до закону про особистий статус країни, які, на думку критиків, фактично дозволяють дитячі шлюби. Відтак вийти заміж можна буде навіть 9-річним дівчатам.

В Іраку фактично легалізували “дитячі шлюби”

Поправки розширюють повноваження ісламських судів у сімейних питаннях, зокрема у справах шлюбу, розлучення та спадщини. Це рішення викликало занепокоєння правозахисників, які вважають, що зміни підривають принципи Закону 1959 року, який забезпечував захист прав жінок і встановлював єдині норми сімейного законодавства.

На сьогодні іракський закон у більшості випадків передбачає мінімальний вік для шлюбу – 18 років. Однак, нові поправки дозволяють священнослужителям тлумачити ісламське право на власний розсуд.

У деяких випадках це може призводити до дозволу шлюбів дівчат у ранньому підлітковому віці, навіть з 9 років, відповідно до школи Джаафарі, якої дотримується значна частина шиїтських релігійних авторитетів в Іраку.

Прихильники змін, переважно консервативні шиїтські депутати, аргументують це прагненням узгодити законодавство з ісламськими принципами та зменшити західний вплив на культурне життя країни. Поширити

Під час цього ж засідання парламент ухвалив закон про загальну амністію, який пом'якшує вироки ув’язненим сунітам і навіть звільняє осіб, причетних до корупції. Крім того, прийнято закон про реституцію земель, що стосується курдських територіальних питань.

Правозахисниця Інтісар аль-Маялі назвала ці поправки загрозою для прав дівчат і жінок. Вона підкреслила, що ранні шлюби порушують право дитини на дитинство, а також ускладнюють питання розлучення, опіки та спадщини для жінок.

Голосування проходило в напруженій атмосфері. За словами представників парламенту, кворум не було дотримано, а голосування супроводжувалося хаосом. Деякі депутати протестували, а інші захоплювали трибуну. Зрештою, усі три законопроєкти – кожен підтриманий окремими фракціями – були об’єднані в один пакет для голосування, що викликало додаткові суперечки.

Щодо закону про цивільний стан, ми рішуче підтримуємо його, і з цим не було жодних проблем. Але його було об’єднано з іншими законами, які голосувалися разом… і це могло призвести до оскарження у федеральному суді, – зазначив незалежний депутат Раед аль-Малікі.

Спікер парламенту Махмуд аль-Машхадані назвав ухвалення цих законів важливим кроком для зміцнення правосуддя та регулювання повсякденного життя громадян.

Ірак планує знизити «вік згоди» на шлюб для дівчат до дев'яти років

Пропонована законодавча зміна також позбавляє жінок прав на розлучення, опіку над дітьми та спадщину.

Парламент Іраку, в якому домінує коаліція консервативних партій мусульман-шиїтів, готується проголосувати за поправку, яка скасовує «закон про особистий статус» країни. Поширити

Законодавство, також відоме як Закон 188, було оголошено одним із найпрогресивніших на Близькому Сході, коли його було введено в 1959 році, та містить загальний набір правил, що регулюють справи іракських сімей, незалежно від їхньої релігійної секти.

Керівна коаліція каже, що нібито цей крок узгоджується з суворим тлумаченням ісламського права та спрямований на захист молодих дівчат від «аморальних стосунків».