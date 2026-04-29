Жан Рено написал книгу о похищении Россией украинских детей

Жан Рено напоминает миру о похищенных украинских детях

В интервью Télé 7 актер откровенно признался, что идея написать триллер возникла, когда он узнал, что россияне похитили более 20 тысяч украинских детей.

По его словам, это произошло еще два года назад. Жан Рено не скрывает, что был шокирован.

Я считал безумием, что этих детей похищают, чтобы промывать им мозги. Я не занимаюсь политикой — я хотел превратить это в роман, — объяснил свой замысел французский актер.

Обложка книги "Побег" (Фото: XO Éditions)

Сюжет этой книги разворачивается вокруг главной героини — бывшей массажистки Эммы.

Она решила присоединиться к французской внешней разведке DGSE. Работая под прикрытием, женщина должна попасть в Сибирь — центр, где содержатся похищенные россиянами украинские дети.

Что важно понимать, это уже вторая история об Эмме. Первый роман "Эмма" смог довольно быстро стать международным бестселлером.