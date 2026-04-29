Жан Рено написал книгу о похищении Россией украинских детей

Всемирно известный французский актер Жан Рено издал шпионский триллер "Побег", рассказывающий о похищении украинских детей россиянами.
Главные тезисы
- По словам Рено, он был в шоке, когда узнал о похищении украинских детей.
- По убеждению актера, эта проблема должна быть освещена со всех возможных сторон.
Жан Рено напоминает миру о похищенных украинских детях
В интервью Télé 7 актер откровенно признался, что идея написать триллер возникла, когда он узнал, что россияне похитили более 20 тысяч украинских детей.
По его словам, это произошло еще два года назад. Жан Рено не скрывает, что был шокирован.
Сюжет этой книги разворачивается вокруг главной героини — бывшей массажистки Эммы.
Она решила присоединиться к французской внешней разведке DGSE. Работая под прикрытием, женщина должна попасть в Сибирь — центр, где содержатся похищенные россиянами украинские дети.
Что важно понимать, это уже вторая история об Эмме. Первый роман "Эмма" смог довольно быстро стать международным бестселлером.
