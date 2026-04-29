Жан Рено написал книгу о похищении Россией украинских детей
Категория
Культура
Дата публикации

Жан Рено написал книгу о похищении Россией украинских детей

Жан Рено напоминает миру о похищенных украинских детях
Читати українською
Источник:  online.ua

Всемирно известный французский актер Жан Рено издал шпионский триллер "Побег", рассказывающий о похищении украинских детей россиянами.

Главные тезисы

  • По словам Рено, он был в шоке, когда узнал о похищении украинских детей.
  • По убеждению актера, эта проблема должна быть освещена со всех возможных сторон.

Жан Рено напоминает миру о похищенных украинских детях

В интервью Télé 7 актер откровенно признался, что идея написать триллер возникла, когда он узнал, что россияне похитили более 20 тысяч украинских детей.

По его словам, это произошло еще два года назад. Жан Рено не скрывает, что был шокирован.

Я считал безумием, что этих детей похищают, чтобы промывать им мозги. Я не занимаюсь политикой — я хотел превратить это в роман, — объяснил свой замысел французский актер.

Обложка книги "Побег" (Фото: XO Éditions)

Сюжет этой книги разворачивается вокруг главной героини — бывшей массажистки Эммы.

Она решила присоединиться к французской внешней разведке DGSE. Работая под прикрытием, женщина должна попасть в Сибирь — центр, где содержатся похищенные россиянами украинские дети.

Что важно понимать, это уже вторая история об Эмме. Первый роман "Эмма" смог довольно быстро стать международным бестселлером.

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?