Жан Рено написав книгу про викрадення Росією українських дітей

Всесвітньо відомий французький актор Жан Рено видав шпигунський трилер "Втеча", який розповідає про викрадення українських дітей росіянами.
Головні тези:
- За словами Рено, він був шокований, коли дізнався про викрадення українських дітей.
- На переконання актора, ця проблема повинна бути висвітлена з усіх можливих сторін.
Жан Рено нагадує світу про викрадених українських дітей
Під час інтерв'ю Télé 7 актор відверто зізнався, що ідея написати трилер виникла, коли він дізнався, що росіяни викрали понад 20 тисяч українських дітей.
За його словами, це сталося ще 2 роки тому. Жан Рено не приховує, що був надзвичайно шокований.
Сюжет цієї книги розгортається навколо головної героїні — колишньої масажистки Емма.
Вона вирішила приєднатися до французької зовнішньої розвідки DGSE. Працюючи під прикриттям, жінка повинна потрапити до Сибіру — центру, де утримують викрадених росіянами українських дітей.
Що важливо розуміти, це вже друга історія про Емму. Перший роман "Емма" зміг доволі швидко стати міжнародним бестселером.
