Жан Рено написав книгу про викрадення Росією українських дітей
Всесвітньо відомий французький актор Жан Рено видав шпигунський трилер "Втеча", який розповідає про викрадення українських дітей росіянами.

  • За словами Рено, він був шокований, коли дізнався про викрадення українських дітей.
  • На переконання актора, ця проблема повинна бути висвітлена з усіх можливих сторін.

Під час інтерв'ю Télé 7 актор відверто зізнався, що ідея написати трилер виникла, коли він дізнався, що росіяни викрали понад 20 тисяч українських дітей.

За його словами, це сталося ще 2 роки тому. Жан Рено не приховує, що був надзвичайно шокований.

Я вважав божевіллям, що цих дітей викрадають, щоб промивати їм мізки. Я не займаюся політикою — я хотів перетворити це на роман, — пояснив свій замисел французький актор.

Обкладинка книги “Втеча” (Фото: XO Éditions)

Сюжет цієї книги розгортається навколо головної героїні — колишньої масажистки Емма.

Вона вирішила приєднатися до французької зовнішньої розвідки DGSE. Працюючи під прикриттям, жінка повинна потрапити до Сибіру — центру, де утримують викрадених росіянами українських дітей.

Що важливо розуміти, це вже друга історія про Емму. Перший роман "Емма" зміг доволі швидко стати міжнародним бестселером.

