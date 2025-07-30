Викрадення Росією українських дітей. Що дізналося ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Викрадення Росією українських дітей. Що дізналося ГУР

ГУР
Нові дані від ГУР щодо викрадення українських дітей

Головне управління розвідки України повідомляє, що його кіберфахівці змогли отримати нові докази масового викрадення українських дітей росіянами із тимчасово окупованих територій нашої країни.

Головні тези:

  • ГУР маємо у своєму розпорядженні тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією.
  • Нові дані допоможуть відшукати та повернути на рідну землю викрадених неповнолітніх українців.

Нові дані від ГУР щодо викрадення українських дітей

Чергові докази російських воєнних злочинів вдалося дістати у межах масштабної кібероперації.

Саме під час неї українські розвідники отримали доступ до серверів окупаційної влади Криму.

Насамперед йдеться по документацію, яка підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

Цього разу кіберфахівці ГУР змогли отримати доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки, незаконних рішень про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з числа громадян РФ, адрес нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей.

Тисячі файлів із безцінною для правосуддя інформацією про один із найбільших воєнних злочинів рф — викрадення українських дітей — уже передані до правоохоронних органів. Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МО України

Юсов звертає увагу на те, що усі ці дані дають можливість знайти та повернути в Україну викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину.

Якщо ви хочете дізнатися більше про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

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