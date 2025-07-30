Похищение Россией украинских детей. Что узнало ГУР

Главное управление разведки Украины сообщает, что его киберспециалисты смогли получить новые доказательства массового похищения украинских детей россиянами с временно оккупированных территорий нашей страны.
Главные тезисы
- ГУР располагают тысячами файлов с бесценной для правосудия информацией.
- Новые данные помогут найти и вернуть на родную землю похищенных несовершеннолетних украинцев.
Новые данные от ГУР касательно похищения украинских детей
Очередные доказательства российских военных преступлений удалось получить в рамках масштабной кибероперации.
Именно во время нее украинские разведчики получили доступ к серверам оккупационных властей Крыма.
В первую очередь, речь идет о документации, которая подтверждает насильственное перемещение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
В этот раз киберспециалисты ГУР смогли получить доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристик на похищенных детей, оставшихся без попечения, незаконных решений о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан РФ, адресов новых мест проживания и расселения похищенных украинских детей.
Юсов обращает внимание на то, что все эти данные позволяют найти и вернуть в Украину похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению.
Если вы хотите узнать больше о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фыльм "Истерзанное детство", который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-