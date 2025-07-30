Похищение Россией украинских детей. Что узнало ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Похищение Россией украинских детей. Что узнало ГУР

ГУР
Новые данные от ГУР касательно похищения украинских детей
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Главное управление разведки Украины сообщает, что его киберспециалисты смогли получить новые доказательства массового похищения украинских детей россиянами с временно оккупированных территорий нашей страны.

Главные тезисы

  • ГУР располагают тысячами файлов с бесценной для правосудия информацией.
  • Новые данные помогут найти и вернуть на родную землю похищенных несовершеннолетних украинцев.

Новые данные от ГУР касательно похищения украинских детей

Очередные доказательства российских военных преступлений удалось получить в рамках масштабной кибероперации.

Именно во время нее украинские разведчики получили доступ к серверам оккупационных властей Крыма.

В первую очередь, речь идет о документации, которая подтверждает насильственное перемещение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

В этот раз киберспециалисты ГУР смогли получить доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристик на похищенных детей, оставшихся без попечения, незаконных решений о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан РФ, адресов новых мест проживания и расселения похищенных украинских детей.

Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений России — похищении украинских детей — уже переданы в правоохранительные органы.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР МО Украины

Юсов обращает внимание на то, что все эти данные позволяют найти и вернуть в Украину похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению.

Если вы хотите узнать больше о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фыльм "Истерзанное детство", который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

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