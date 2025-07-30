Похищение Россией украинских детей. Что узнало ГУР

Главное управление разведки Украины сообщает, что его киберспециалисты смогли получить новые доказательства массового похищения украинских детей россиянами с временно оккупированных территорий нашей страны.

Новые данные от ГУР касательно похищения украинских детей

Очередные доказательства российских военных преступлений удалось получить в рамках масштабной кибероперации.

Именно во время нее украинские разведчики получили доступ к серверам оккупационных властей Крыма.

В первую очередь, речь идет о документации, которая подтверждает насильственное перемещение детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.

В этот раз киберспециалисты ГУР смогли получить доступ к нескольким тысячам списков вывезенных детей, характеристик на похищенных детей, оставшихся без попечения, незаконных решений о назначении перевезенным детям-сиротам новых опекунов из числа граждан РФ, адресов новых мест проживания и расселения похищенных украинских детей.

Тысячи файлов с бесценной для правосудия информацией об одном из крупнейших военных преступлений России — похищении украинских детей — уже переданы в правоохранительные органы. Андрей Юсов Представитель ГУР МО Украины

Юсов обращает внимание на то, что все эти данные позволяют найти и вернуть в Украину похищенных детей, а также наказать причастных к этому преступлению.