Запад допускает роковую ошибку в отношении РФ и тормозит прогресс Украины

Союзники Украины располагают очень многими инструментами, которые могут обескровить российскую военную машину, однако до сих пор не нанесли главный удар, а именно по артиллерии РФ.

Артиллерия РФ остается главной проблемой для украинских защитников

Согласно данным иностранных аналитиков, около 70% потерь Сил обороны Украины спровоцировано российской артиллерией.

Более того, указано, что этот показатель рекордный на фоне Первой и Второй мировых войн.

За более чем 2,5 года войны ВСУ смогли уничтожить около 10 000 единиц российской артиллерии, однако это не смогло решить проблему, ведь страна-агрессорка уже перешла на военную экономику,

К февралю 2024 года она собрала 4780 единиц ствольной артиллерии, включая гаубицы, и 1130 реактивных систем залпового огня. Кроме того, российские войска выпускают до 10 000 снарядов ежедневно, тогда как украинская армия из-за нехватки боеприпасов может использовать только около 1800 снарядов в день. Поделиться

По словам иностранных аналитиков, именно артиллерия позволяет армии РФ медленно продвигаться вперед на поле боя.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Что должен сделать Запад

Один из лучших вариантов — попытка прекратить производство вражеской артиллерии.

Что важно понимать, сейчас существует сложная цепь снабжения, которая обеспечивает этот сегмент военной машины РФ. Он нуждается в большом количестве боеприпасов и быстро изнашивает стволы.

Обеспечение отсутствия в России доступа к боеприпасам и новым стволам орудий должно стать приоритетом, поскольку ее цепи поставки достаточно уязвимы, — сказано в отчете аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) и Open Source Center. Поделиться

По словам аналитиков, сейчас нужно сконцентрироваться на санкциях, касающихся цепи поставок артиллерии, а не только на передовых технологиях, таких как микроэлектроника.

Эксперты обращают внимание на то, что тысячи тонн хромовой руды гораздо сложнее тайно перевезти в страну, чем несколько тысяч микрочипов.

Как известно, хром является важным компонентом производства артиллерийских стволов.