Запад допускает роковую ошибку в отношении РФ и тормозит прогресс Украины

Союзники Украины располагают очень многими инструментами, которые могут обескровить российскую военную машину, однако до сих пор не нанесли главный удар, а именно по артиллерии РФ.
Главные тезисы
- Российская артиллерия остается главной проблемой для украинских защитников.
- Именно она является причиной 70% потерь Сил обороны Украины.
- Хромовая руда является важным компонентом для производства артиллерийских стволов, поэтому запрет на ее поставку в РФ может решить проблему.
Артиллерия РФ остается главной проблемой для украинских защитников
Согласно данным иностранных аналитиков, около 70% потерь Сил обороны Украины спровоцировано российской артиллерией.
Более того, указано, что этот показатель рекордный на фоне Первой и Второй мировых войн.
За более чем 2,5 года войны ВСУ смогли уничтожить около 10 000 единиц российской артиллерии, однако это не смогло решить проблему, ведь страна-агрессорка уже перешла на военную экономику,
По словам иностранных аналитиков, именно артиллерия позволяет армии РФ медленно продвигаться вперед на поле боя.
Что должен сделать Запад
Один из лучших вариантов — попытка прекратить производство вражеской артиллерии.
Что важно понимать, сейчас существует сложная цепь снабжения, которая обеспечивает этот сегмент военной машины РФ. Он нуждается в большом количестве боеприпасов и быстро изнашивает стволы.
По словам аналитиков, сейчас нужно сконцентрироваться на санкциях, касающихся цепи поставок артиллерии, а не только на передовых технологиях, таких как микроэлектроника.
Эксперты обращают внимание на то, что тысячи тонн хромовой руды гораздо сложнее тайно перевезти в страну, чем несколько тысяч микрочипов.
Как известно, хром является важным компонентом производства артиллерийских стволов.
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