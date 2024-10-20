Захід припускається фатальної помилки щодо РФ і гальмує прогрес України

Союзники України мають у своєму розпорядженні дуже багато інструментів, які можуть обезкровити російську військову машину, однак досі не завдали головного удару, а саме по артилерії РФ.
Головні тези:
- Російська артилерія залишається головною проблемою для українських захисників.
- Саме вона є причиною 70% втрат Сил оборони України.
- Хромова руда є важливим компонентом для виробництва артилерійських стволів, тому заборона її постачання у РФ може вирішити проблему.
Артилерія РФ залишається головною проблемою для українських захисників
Згідно з даними іноземних аналітиків, близько 70% втрат Сил оборони України спровоковані російською артилерією.
Ба більше, наголошується, що цей показник рекордний на тлі Першої та Другої світових війн.
За понад 2,5 роки війни ЗСУ змогли знищити близько 10 000 одиниць російської артилерії, однак це не змогло вирішити проблему, адже країна-агресорка уже перейшла на військову економіку,
За словами іноземних аналітиків, саме артилерія дає можливість армії РФ повільно просуватися вперед на полі бою.
Що повинен зробити Захід
Один з найкращих варіантів — спроба припинити виробництво ворожої артилерії.
Що важливо розуміти, наразі існує складний ланцюг постачання, який забезпечує цей сегмент військової машини РФ. Він потребує потребує великої кількості боєприпасів та швидко зношує стволи.
За словами аналітиків, наразі потрібно сконцентруватися на санкціях, які стосуються ланцюга постачання артилерії, а не лише на передових технологіях, таких як мікроелектроніка:
Експерти звертають увагу на те, що тисячі тонн хромової руди набагато складніше таємно перевезти до країни, ніж кілька тисяч мікрочіпів.
Як відомо, хром є важливим компонентом для виробництва артилерійських стволів.
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