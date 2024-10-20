Союзники України мають у своєму розпорядженні дуже багато інструментів, які можуть обезкровити російську військову машину, однак досі не завдали головного удару, а саме по артилерії РФ.

Артилерія РФ залишається головною проблемою для українських захисників

Згідно з даними іноземних аналітиків, близько 70% втрат Сил оборони України спровоковані російською артилерією.

Ба більше, наголошується, що цей показник рекордний на тлі Першої та Другої світових війн.

За понад 2,5 роки війни ЗСУ змогли знищити близько 10 000 одиниць російської артилерії, однак це не змогло вирішити проблему, адже країна-агресорка уже перейшла на військову економіку,

До лютого 2024 року вона зібрала 4780 одиниць ствольної артилерії, включно з гаубицями, і 1130 реактивних систем залпового вогню. Крім того, російські війська випускають до 10 000 снарядів щоденно, тоді як українська армія через нестачу боєприпасів може використовувати лише близько 1800 снарядів на день. Поширити

За словами іноземних аналітиків, саме артилерія дає можливість армії РФ повільно просуватися вперед на полі бою.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Що повинен зробити Захід

Один з найкращих варіантів — спроба припинити виробництво ворожої артилерії.

Що важливо розуміти, наразі існує складний ланцюг постачання, який забезпечує цей сегмент військової машини РФ. Він потребує потребує великої кількості боєприпасів та швидко зношує стволи.

Забезпечення відсутності у Росії доступу до боєприпасів та нових стволів для гармат має стати пріоритетом, оскільки її ланцюги постачання досить вразливі, — йдеться у звіті аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) та Open Source Center. Поширити

За словами аналітиків, наразі потрібно сконцентруватися на санкціях, які стосуються ланцюга постачання артилерії, а не лише на передових технологіях, таких як мікроелектроніка:

Експерти звертають увагу на те, що тисячі тонн хромової руди набагато складніше таємно перевезти до країни, ніж кілька тисяч мікрочіпів.

Як відомо, хром є важливим компонентом для виробництва артилерійських стволів.