Запад не должен исключать отправку войск в Украину — премьерка Эстонии

Каллас прокомментировала заявление Макрона

Каллас сказала, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, включая то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.

Она высказала эту позицию спустя несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на возможность отправки войск в Украину.

Я думаю, что это тоже сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем разных вещей. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла войну. Кая Каллас Премьер-министр Эстонии

Что сказал Макрон

26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с европейскими лидерами по поддержке Украины намекнул, что на встрече обсуждали возможность отправки войск в Украину, но консенсуса нет.

Слова Макрона вызвали негативную реакцию со стороны правительств других союзников, лидеры которых поспешили настаивать на том, что они не собираются разворачивать войска. Среди них — Германия, Великобритания и США.

В то же время, министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис сказал, что он благодарен за дискуссию, которую инициировал Макрон, добавив, что «ничего нельзя снимать с обсуждений, ни один вариант не может быть отклонен».

В России слова Макрона вызвали гнев. Там предупредили, что размещение западных войск в Украине якобы неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.