Захід не повинен виключати відправку військ в Україну — прем'єрка Естонії

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати відправку військ в Україну.

Каллас прокоментувала заяву Макрона

Каллас сказала, що лідери повинні обговорити всі можливості за закритими дверима, включаючи те, що ще можна зробити, щоб допомогти Україні.

Вона висловила цю позицію через кілька днів після того, як президент Франції Еммануель Макрон натякнув на можливість ідправки військ в Україну.

Я думаю, що це також сигнали, які ми надсилаємо Росії, що ми не виключаємо різних речей. Тому що всі країни зрозуміли, що ми повинні зробити все, щоб Україна виграла, а Росія програла цю війну. Кая Каллас Прем'єр-міністерка Естонії

Що сказав Макрон

26 лютого президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з європейськими лідерами щодо підтримки України, натякнув, що на зустрічі обговорювали можливість відправки військ в Україну, але консенсусу немає.

Слова Макрона викликали негативну реакцію з боку урядів інших союзників, лідери яких поспішили наполягати на тому, що вони не збираються розгортати війська. Серед них Німеччина, Велика Британія та США.

Водночас міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав, що він вдячний за дискусію, яку ініціював Макрон, додавши, що «нічого не можна знімати з обговорень, жоден варіант не може бути відхилений».

У Росії слова Макрона викликали гнів. Там попередили, що розміщення західних військ в Україні нібито неминуче призведе до конфлікту між Росією та НАТО.