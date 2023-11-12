Запад не предоставил Украине достаточное количество вооружений — президент Латвии

По словам президента Латвии Эдгара Ринкевича, западные партнеры не предоставили Украине столько вооружений, сколько должны были предоставить.

Почему западные партнеры должны только усиливать помощь Украине

Ринкевич подчеркнул, что в случае победы оккупационной российской армии в Украине ситуация с безопасностью в Европе окажется под угрозой.

Президент Латвии отметил, что Кремль настроился на продолжительную войну в Украине и западные партнеры также должны вести активную борьбу за сохранение мира в Европе.

Если мы остановим Россию в Украине, Россия не сможет бросить вызов другим странам. Нам будет гораздо легче сохранить мир в Европе, если Украина добьется успеха, чем если мы подведем Украину, или, если уж на то пошло, позволим ситуации на Ближнем Востоке выйти из-под контроля, - подчеркнул Ринкевич. Поделиться

Он также добавил, что украинские военные хорошо воюют и западные партнеры обязаны услышать требования Киева о необходимости увеличения объемов военной помощи.

По мнению Ринкевича, Украина до сих пор не получила от западных партнеров столько вооружений, сколько должна была.

Что известно о вероятном увеличении военной помощи Украине от стран ЕС

По информации журналистов издания Reuters, правящая коалиция Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем готова одобрить решение о удвоении военной помощи Украине в следующем году до 8 млрд евро.

Отмечается, что собеседник издания сообщил, что в случае одобрения решения в немецком парламенте, где партии Шольца принадлежит большинство, позволит Германии увеличить расходы на оборону до 2,1% от ВВП, что превышает 2%, обещанные всеми членами НАТО.

Собеседник также добавил, что законодатели от социал-демократов Шольца, свободных демократов и партии "зеленых" договорились об увеличении расходов во время переговоров по проекту федерального бюджета на 2024 год перед официальным заседанием бюджетного комитета Бундестага – нижней палаты парламента – в четверг, 16 ноября.