Запад не предоставил Украине достаточное количество вооружений — президент Латвии

По словам президента Латвии Эдгара Ринкевича, западные партнеры не предоставили Украине столько вооружений, сколько должны были предоставить.
Почему западные партнеры должны только усиливать помощь Украине
Ринкевич подчеркнул, что в случае победы оккупационной российской армии в Украине ситуация с безопасностью в Европе окажется под угрозой.
Президент Латвии отметил, что Кремль настроился на продолжительную войну в Украине и западные партнеры также должны вести активную борьбу за сохранение мира в Европе.
Он также добавил, что украинские военные хорошо воюют и западные партнеры обязаны услышать требования Киева о необходимости увеличения объемов военной помощи.
По мнению Ринкевича, Украина до сих пор не получила от западных партнеров столько вооружений, сколько должна была.
Что известно о вероятном увеличении военной помощи Украине от стран ЕС
По информации журналистов издания Reuters, правящая коалиция Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем готова одобрить решение о удвоении военной помощи Украине в следующем году до 8 млрд евро.
Отмечается, что собеседник издания сообщил, что в случае одобрения решения в немецком парламенте, где партии Шольца принадлежит большинство, позволит Германии увеличить расходы на оборону до 2,1% от ВВП, что превышает 2%, обещанные всеми членами НАТО.
Собеседник также добавил, что законодатели от социал-демократов Шольца, свободных демократов и партии "зеленых" договорились об увеличении расходов во время переговоров по проекту федерального бюджета на 2024 год перед официальным заседанием бюджетного комитета Бундестага – нижней палаты парламента – в четверг, 16 ноября.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-