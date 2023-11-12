Захід не надав Україні достатньої кількості озброєнь — президент Латвії

За словами президента Латвії Едгара Рінкевича, західні партнери не надали Україні стільки озброєнь, скільки повинні були надати.

Чому західні партнери повинні лише посилювати допомогу Україні

Рінкевич підкреслив, що у разі перемоги окупаційної російської армії в Україні безпекова ситуація в Європі опиниться під загрозою.

Президент Латвії зазначив, що Кремль налаштувався на тривалу війну в Україні і західні партнери також повинні вести активну боротьбу за збереження миру в Європі.

Якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам. Нам буде набагато легше зберегти мир в Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю, - наголосив Рінкевич. Поширити

Він також додав, що українські військові гарно воюють і західні партнери забов’язані почути вимоги Києва щодо необхідності збільшення обсягів військової допомоги.

На думку Рінкевича, Україна досі не отримала від західних партнерів стільки озброєнь, скільки повинна була.

Що відомо про ймовірне збільшення військової допомоги Україні від країн ЄС

За інформацією журналістів видання Reuters, правляча коаліція Німеччини на чолі із канцлером Олафом Шольцем готова схвалити рішення щодо подвоєння військової допомоги Україні у наступному році до 8 млрд євро.

Зазначається, що співрозмовник видання повідомив, що у разі схвалення рішення у німецькому парламенті, де партії Шольца належить більшість, дозволить Німеччиі збільшити витрати на оборону до 2,1% ВВП, що перевищує 2%, обіцяні всіма членами НАТО.

Співрозмовник також додав, що законодавці від соціал-демократів Шольца, вільних демократів і партії "зелених" домовилися про збільшення видатків під час переговорів щодо проєкту федерального бюджету на 2024 рік перед офіційним засіданням бюджетного комітету Бундестагу - нижньої палати парламенту - у четвер, 16 листопада.