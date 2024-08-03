После начала масштабной войны России против Украины в 2022 году Украина нанесла большое количество ударов по объектам оккупационной армии РФ в Крыму и уничтожила или повредила около половины кораблей Черноморского флота, приблизившись к вероятному освобождению оккупированного полуострова.

Как Украина приближает перспективу освобождения Крыма

По информации журналистов издания, для атак по объектам преступной армии РФ в оккупированном Крыму и кораблях Черноморского флота украинские военные использовали обычные и морские БПЛА, а также противокорабельные ракеты.

Все это заставило корабли российских окупантов покинуть Крым.

Однако, как отмечают авторы материала, для возвращения оккупированного Россией Крыма Украине понадобится огромная ударная сила.

Насколько сложно будет Украине вернуть Крым

Вернуть Крым будет очень сложно, потому что Крым по сути является островом. Десант невозможен, потому что Украине не хватает кораблей для перевозки большого количества войск и тяжелой техники. Кроме того, в России все еще есть самолеты дальнего действия и подлодки, которые, по сути, неуязвимы в море, - объясняет старший советник Центра стратегических и международных исследований, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан. Поделиться

Военные ВСУ

Эксперт по международной безопасности в Университете Ланкастера в Великобритании Безил Джермонд отмечает, что у России все еще есть разветвленная военная инфраструктура на территории Крыма, которую украинским военным необходимо будет уничтожить.

Западные аналитики отмечают, что украинским военным будет нелегко добраться до оккупированного полуострова, поскольку он находится далеко от линии фронта.

Преступная армия РФ все еще имеет мощные линии укреплений на пути к полуострову, а украинским военным не хватает личного состава для масштабного наступления.

Крым расположен глубоко внутри оккупированной Россией территории и вдали от нынешних линий фронта, отмечает Канчиан.

Преступная армия РФ усиливает собственные линии обороны противотанковыми рвами, лабиринтами траншей, "зубами дракона" и минными полями.

Преимущественно линии обороны русских окупантов располагаются на севере полуострова.

Россияне сильно укреплены и хорошо защищены в этих районах, и украинцам нужно время, чтобы сломать эту оборону, – объясняет внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Марк Темницкий. Поделиться

При отсутствии добраться до Крыма по морю или самолетами украинские военные вынуждены будут пробиваться через оборонительные линии российских оккупантов.

Авторы материала подчеркивают, что Украина начала проводить регулярные удары по системам ПВО российских окупантов в Крыму с помощью западного дальнобойного оружия.

Однако, как отмечают журналисты, чтобы ограничить удары украинских военных, преступная армия РФ размещает военные объекты вблизи населенных пунктов.

На полуострове живут миллионы граждан, и украинцы не хотят наносить ущерб мирному населению, - отмечает Темницкий. Поделиться

Однако ряд западных экспертов убеждены, что Украина сможет вернуть Крым при условии достаточного количества вооружений и войск и времени на это.

Для проведения операции по деоккупации Крыма украинским военным необходимо будет взять под контроль Перекопский перешеек, объединяющий Крым с материковой частью Украины.

Для этого сначала украинские военные должны прорвать так называемую линию обороны Суровикина, которая состоит из системы оборонных укреплений и препятствий на юге и востоке.

Основатель немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Center Сергей Честный отмечает, что сейчас вопрос состоит в том, сколько времени понадобится Украине для накопления необходимого количества огневой мощи.

По его словам, если украинским военным действительно удастся дойти до Крыма и уничтожить незаконно построенный Россией Крымский мост и последнюю паромную переправу через Азовское море, российские оккупанты на полуострове окажутся в изоляции, отрезанные от всех путей снабжения.

В истории нет ни одного случая, когда кто-либо мог бы оградить Крым от нападения, - добавляет Честный.

К примеру, в 1921 году Красная Армия Советского Союза разгромила белогвардейцев и взяла под контроль полуостров, а в 1941 году страны Оси вторглись в Советский Союз во время операции "Барбаросса", а их сухопутные войска осадили Севастополь.

Поэтому, с моей точки зрения, в тот момент, когда украинская армия появится на сухопутном мосту – Перекопском перешейке – между Крымом и остальной Украиной, россияне столкнутся с очень простым выбором: либо они немедленно отступают из Крыма, либо их убивают, либо берут в плен, - заключает аналитик. Поделиться

Однако другие эксперты осторожнее относятся к этому вопросу.

Темницкий говорит, что полномасштабное вторжение с целью вернуть Крым "крайне маловероятно" из-за огромных украинских потерь, которые это повлечет.

Также есть опасения, что Россия может применить ядерное оружие, если его войска окажутся на грани потери Крыма.