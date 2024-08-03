Після початку масштабної війни Росії проти України у 2022 році Україна завдала велику кількість ударів по об'єктах окупаційної армії РФ у Криму і знищила або пошкодила близько половини кораблів Чорноморського флоту, наблизившись до ймовірного звільнення окупованого півострову.
Головні тези:
- Україна наближається до можливості звільнення окупованого Криму, проводячи удари по об'єктах РФ у півострову.
- Повернути Крим стане вкрай складним завданням через специфіку території та величезну військову інфраструктуру РФ на півострові.
- На даний момент ключовим завданням є накопичення необхідних вогневих потужностей для можливого вторгнення в Крим.
- Повернення Криму стане останньою подією війни через потенційні великі втрати і побоювання за можливе застосування ядерної зброї.
- Рішення про повернення Криму буде вимагати від України значних зусиль та стратегічного планування для подолання складнощів на шляху.
Як Україна найближала перспективу звільнення Криму
За інформацією журналістів видання, для атак по об’єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму та кораблях Чорноморського флоту українські військові використовували звичайні та морські БпЛА, а також протикорабельні ракети.
Все це змусило кораблі російських окупантів покинути Крим.
Однак, як зазначають автори матеріалу, для повернення окупованого Росією Криму Україні знадобиться величезна ударна сила.
Наскільки складно буде Україні повернути Крим
Експерт з міжнародної безпеки в Університеті Ланкастера у Великій Британії Безіл Джермонд зазначає, що Росія все ще має розгалужену військову інфраструктуру на території Криму, яку українським військовим необхідно буде знищити.
Західні аналітики зазначають, що українським військовим буде нелегко дістатись окупованого півострову, оскільки він розміщується далеко від лінії фронту.
Злочинна армія РФ все ще має потужні лінії укріплень на шляху до півострова, а українським військовим бракує особового складу для масштабного наступу.
Крим розташований глибоко всередині окупованої Росією території і далеко від нинішніх ліній фронту, - зазначає Канчіан.
Злочинна армія РФ посилює власні лінії оборони протитанковими ровами, лабіринтами траншей, "зубами дракона" і мінними полями.
Переважно лінії оборони російських окупантів розташовуються на півночі півострова.
За відсутності дістатись до Криму по морю, або літаками українські військові змушені будуть пробиватись через оборонні лінії російських окупантів.
Автори матеріалу підкреслюють, що Україна почала проводити регулярні удари по системам ППО російських окупантів у Криму за допомогою західної далекобійної зброї.
Однак, як зазначають журналісти, аби обмежити удари українських військових, злочинна армія РФ розміщує військові об’єкти поблизу населених пунктів.
Однак низка західних експертів переконані, що Україна взмозі повернути Крим за умови достатньої кількості озброєнь та військ і часу на це.
Для проведення операції з деокупації Криму українським військовим необхідно буде взяти під контроль Перекопський перешийок, який поєднує Крим із матеріковою частиною України.
Для цього спочатку українські військові мають прорвати так звану “лінію оборони Суровикіна”, яка складається з системи оборонних укріплень і перешкод на півдні та сході.
Засновник німецького аналітичного центру European Resilience Initiative Center Сергій Сумленний зазначає, що наразі питання полягає у тому, скільки часу знадобиться Україні для накопичення необхідної кількості вогневої потужності.
За його словами, якщо українським військовим дійсно вдасться дійти до Криму та знищити незаконно побудований Росією Кримський міст і останню паромну переправу через Азовське море, російські окупанти на півострові опиняться в ізоляції, відрізані від всіх шляхів постачання.
В історії немає жодного випадку, коли будь-хто міг би захистити Крим від нападу, - додає Сумленний.
Наприклад, 1921 року Червона Армія Радянського Союзу розгромила білогвардійців і взяла під контроль півострів, а 1941 року країни Осі вторглися в Радянський Союз під час операції "Барбаросса", а їхні сухопутні війська взяли в облогу Севастополь.
Однак інші експерти більш обережно ставляться до цього питання.
Темницький каже, що повномасштабне вторгнення з метою повернути Крим "вкрай малоймовірне" через величезні українські втрати, які це спричинить.
Також є побоювання, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо її війська опиняться на межі втрати Криму.
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