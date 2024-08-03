Після початку масштабної війни Росії проти України у 2022 році Україна завдала велику кількість ударів по об'єктах окупаційної армії РФ у Криму і знищила або пошкодила близько половини кораблів Чорноморського флоту, наблизившись до ймовірного звільнення окупованого півострову.

Як Україна найближала перспективу звільнення Криму

За інформацією журналістів видання, для атак по об’єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму та кораблях Чорноморського флоту українські військові використовували звичайні та морські БпЛА, а також протикорабельні ракети.

Все це змусило кораблі російських окупантів покинути Крим.

Однак, як зазначають автори матеріалу, для повернення окупованого Росією Криму Україні знадобиться величезна ударна сила.

Наскільки складно буде Україні повернути Крим

Повернути Крим буде надзвичайно складно, тому що Крим по суті є островом. Десант неможливий, тому що Україні не вистачає кораблів для перевезення великої кількості військ та їхньої важкої техніки. Крім того, у Росії все ще є літаки дальньої дії та підводні човни, які по суті невразливі в морі, - пояснює старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Канчіан. Поширити

Військові ЗСУ

Експерт з міжнародної безпеки в Університеті Ланкастера у Великій Британії Безіл Джермонд зазначає, що Росія все ще має розгалужену військову інфраструктуру на території Криму, яку українським військовим необхідно буде знищити.

Західні аналітики зазначають, що українським військовим буде нелегко дістатись окупованого півострову, оскільки він розміщується далеко від лінії фронту.

Злочинна армія РФ все ще має потужні лінії укріплень на шляху до півострова, а українським військовим бракує особового складу для масштабного наступу.

Крим розташований глибоко всередині окупованої Росією території і далеко від нинішніх ліній фронту, - зазначає Канчіан.

Злочинна армія РФ посилює власні лінії оборони протитанковими ровами, лабіринтами траншей, "зубами дракона" і мінними полями.

Переважно лінії оборони російських окупантів розташовуються на півночі півострова.

Росіяни сильно укріплені і добре захищені в цих районах, і українцям потрібен час, щоб зламати цю оборону, - пояснює позаштатний науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Марк Темницький. Поширити

За відсутності дістатись до Криму по морю, або літаками українські військові змушені будуть пробиватись через оборонні лінії російських окупантів.

Автори матеріалу підкреслюють, що Україна почала проводити регулярні удари по системам ППО російських окупантів у Криму за допомогою західної далекобійної зброї.

Однак, як зазначають журналісти, аби обмежити удари українських військових, злочинна армія РФ розміщує військові об’єкти поблизу населених пунктів.

На півострові живуть мільйони громадян, і українці не хочуть завдавати шкоди мирному населенню, - наголошує Темницький. Поширити

Однак низка західних експертів переконані, що Україна взмозі повернути Крим за умови достатньої кількості озброєнь та військ і часу на це.

Для проведення операції з деокупації Криму українським військовим необхідно буде взяти під контроль Перекопський перешийок, який поєднує Крим із матеріковою частиною України.

Для цього спочатку українські військові мають прорвати так звану “лінію оборони Суровикіна”, яка складається з системи оборонних укріплень і перешкод на півдні та сході.

Засновник німецького аналітичного центру European Resilience Initiative Center Сергій Сумленний зазначає, що наразі питання полягає у тому, скільки часу знадобиться Україні для накопичення необхідної кількості вогневої потужності.

За його словами, якщо українським військовим дійсно вдасться дійти до Криму та знищити незаконно побудований Росією Кримський міст і останню паромну переправу через Азовське море, російські окупанти на півострові опиняться в ізоляції, відрізані від всіх шляхів постачання.

В історії немає жодного випадку, коли будь-хто міг би захистити Крим від нападу, - додає Сумленний.

Наприклад, 1921 року Червона Армія Радянського Союзу розгромила білогвардійців і взяла під контроль півострів, а 1941 року країни Осі вторглися в Радянський Союз під час операції "Барбаросса", а їхні сухопутні війська взяли в облогу Севастополь.

Тому, з моєї точки зору, в той момент, коли українська армія з'явиться на сухопутному мосту - Перекопському перешийку - між Кримом і рештою України, росіяни зіткнуться з дуже простим вибором: або вони негайно відступають з Криму, або їх вбивають, або беруть у полон, - робить висновок аналітик. Поширити

Однак інші експерти більш обережно ставляться до цього питання.

Темницький каже, що повномасштабне вторгнення з метою повернути Крим "вкрай малоймовірне" через величезні українські втрати, які це спричинить.

Також є побоювання, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо її війська опиняться на межі втрати Криму.