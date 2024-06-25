По словам аналитика берлинского Карнеги Центра "Россия Евразия" Сергея Вакуленко, в среднесрочной перспективе удары украинских дронов по российским НПЗ оказались не слишком эффективными.
Главные тезисы
- Удары украинских дронов по российским НПЗ оказались недостаточно эффективными в среднесрочной перспективе, считают западные аналитики.
- Украинские атаки привели к прекращению продажи Россией готовых нефтепродуктов, имеют краткосрочные последствия и ограниченное влияние на производство топлива.
- Потери РФ от продаж сырой нефти вместо готовых нефтепродуктов составляли около 135 млн долларов, но это незначительно в общем объеме выручки от экспорта нефти.
- Усиление украинских атак на НПЗ может значительно уменьшить возможности России по переработке нефти и усложнить поставки топлива для внутренней экономики и армии.
- Российские эксперты отвергают тезис о мести России ударами по украинским электростанциям, указывая на предшествующие уничтожения украинской энергетической инфраструктуры со стороны России.
Как России удается компенсировать ущерб от ударов украинских дронов по НПЗ
Вакуленко подчеркнул, что по его собственным подсчетам, с октября 2023 года Украина совершила по меньшей мере 20 атак дронами по российским НПЗ.
При этом аналитик отметил, что эти атаки оказали ограниченное влияние на производство топлива страной-агрессорой, а сами последствия оказались краткосрочными.
По его словам, ключевым следствием стало то, что Россия прекратила продажу готовых и более дорогих нефтепродуктов, увеличив экспорт более дешевой сырой нефти.
По его оценкам, потери РФ от продаж сырой нефти вместо готовых нефтепродуктов составили совокупно 135 млн долларов.
При том, что общая выручка от экспорта нефти в апреле составила более 16 млрд долларов.
В мае Кремль отменил запрет на экспорт бензина после того, как выяснилось, что у России есть много лишнего бензина на складах. Из 12 крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые Украина повредила в период с января по май, половина была возвращена в полную работу в течение трех недель, а остальные – в течение трех месяцев.
Вместе с тем, аналитик считает, что российская кампания ракетных ударов по украинским электростанциям весной-летом этого года стала местью России именно за удары по НПЗ.
Что думают другие аналитики
Группа аналитиков - Майкл Либрайх, Лаури Милливирта и Сэм Винтер-Леви высказали свои замечания по анализу Вакуленко.
По их словам, цену ущерба, нанесенного России ударами украинских дронов по НПЗ, трудно подсчитать из-за того, что Кремль засекретил статистику нефтегазовой отрасли.
Согласно независимым оценкам, украинские удары лишили Россию 10-15% ее нефтеперерабатывающих мощностей в первом квартале 2024 года.
Также они исключают тезис о том, что Россия начала уничтожать украинские электростанции в ответ на удары по НПЗ.
Они напоминают, что агрессор разорял украинскую энергетическую инфраструктуру задолго до того, как украинцы начали атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.
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