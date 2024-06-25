По словам аналитика берлинского Карнеги Центра "Россия Евразия" Сергея Вакуленко, в среднесрочной перспективе удары украинских дронов по российским НПЗ оказались не слишком эффективными.

Как России удается компенсировать ущерб от ударов украинских дронов по НПЗ

Вакуленко подчеркнул, что по его собственным подсчетам, с октября 2023 года Украина совершила по меньшей мере 20 атак дронами по российским НПЗ.

При этом аналитик отметил, что эти атаки оказали ограниченное влияние на производство топлива страной-агрессорой, а сами последствия оказались краткосрочными.

По его словам, ключевым следствием стало то, что Россия прекратила продажу готовых и более дорогих нефтепродуктов, увеличив экспорт более дешевой сырой нефти.

Российские нефтяные компании, вероятно, потеряли около 15 долларов США за баррель дохода от нефти, которую им пришлось экспортировать в сыром, а не очищенном виде. Но это капля в море по сравнению с общими доходами России от нефти, – объясняет Вакуленко. Поделиться

По его оценкам, потери РФ от продаж сырой нефти вместо готовых нефтепродуктов составили совокупно 135 млн долларов.

При том, что общая выручка от экспорта нефти в апреле составила более 16 млрд долларов.

Импорт Россией топлива из Беларуси – один груз поезда, составляющий менее половины процента недельного потребления бензина в России – не означает, что Россия испытывает общенациональный дефицит топлива, - объясняет аналитик. Поделиться

В мае Кремль отменил запрет на экспорт бензина после того, как выяснилось, что у России есть много лишнего бензина на складах. Из 12 крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые Украина повредила в период с января по май, половина была возвращена в полную работу в течение трех недель, а остальные – в течение трех месяцев.

Практические последствия нападений на нефтеперерабатывающие заводы были относительно небольшими и кратковременными; они мало повлияли на мировую экономику именно потому, что мало повлияли на Россию. Чтобы реально повлиять на исход войны, Украине придется резко усилить эти атаки, гораздо более существенно уменьшив объемы нефти, которую Россия может переработать, и усложнив для России поставки достаточного топлива для своей армии и внутренней экономики, - убежден Вакуленко. Поделиться

Вместе с тем, аналитик считает, что российская кампания ракетных ударов по украинским электростанциям весной-летом этого года стала местью России именно за удары по НПЗ.

Что думают другие аналитики

Группа аналитиков - Майкл Либрайх, Лаури Милливирта и Сэм Винтер-Леви высказали свои замечания по анализу Вакуленко.

По их словам, цену ущерба, нанесенного России ударами украинских дронов по НПЗ, трудно подсчитать из-за того, что Кремль засекретил статистику нефтегазовой отрасли.

Согласно независимым оценкам, украинские удары лишили Россию 10-15% ее нефтеперерабатывающих мощностей в первом квартале 2024 года.

Это значительные, хотя и не разрушительные расходы для российской военной машины. Производство и развертывание беспилотников, которые могут выводить из строя нефтеперерабатывающие заводы гораздо дешевле, чем ремонт этих нефтеперерабатывающих заводов; ремонт станет дороже, поскольку Россия будет вынуждена истощать свои запасы специализированного западного оборудования, – подчеркивают эксперты. Поделиться

Также они исключают тезис о том, что Россия начала уничтожать украинские электростанции в ответ на удары по НПЗ.

Они напоминают, что агрессор разорял украинскую энергетическую инфраструктуру задолго до того, как украинцы начали атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.