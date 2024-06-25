За словами аналітика берлінського Карнегі Центру "Росія Євразія" Сергія Вакуленка, у середньостроковій перспективі удари українських дронів по російських НПЗ виявились не надто ефективними.
Головні тези:
- Удари українських дронів по російських НПЗ виявилися не надто ефективними в середньостроковій перспективі, за висновками західних аналітиків.
- Атаки призвели до припинення Росією продажу готових нафтопродуктів, що відобразилося на доходах російських нафтових компаній.
- Варто очікувати посилення українських атак для суттєвішого ушкодження нафтопереробних заводів та ускладнення постачання палива для Росії.
- Українські удари позбавили Росію значної частки її нафтопереробних потужностей, викликаючи значні витрати для російської військової машини.
- Експерти відкидають тезу про помсту Росії шляхом ударів по українських електростанціях, наголошуючи на нищівній дії Росії української енергетичної інфраструктури задовго до цих подій.
Як Росії вдається компенсувати збитки від ударів українських дронів по НПЗ
Вакуленко підкреслив, що за його власними підрахунками, з жовтня 2023 року Україна здіснила щонайменше 20 атак дронами по російських НПЗ.
При цьому аналітик зазначив, що ці атаки мали обмежений вплив на виробництво палива країною-агресоркою, а самі наслідки виявились короткостроковими.
За його словами, ключовим наслідком стало те, що Росія припинила продаж готових та більш дорогих нафтопродуктів, збільшивши експорт більш дешевої сирої нафти.
За його оцінками, втрати РФ від продажу сирої нафти замість готових нафтопродуктів склали сукупно 135 млн доларів.
При тому що загальна виручка від експорту нафти в квітні становила понад 16 млрд доларів.
У травні Кремль скасував заборону на експорт бензину після того, як з’ясувалося, що в Росії є багато зайвого бензину на складах. З 12 великих нафтопереробних заводів, які Україна пошкодила в період з січня по травень, половина була повернута до повної роботи протягом трьох тижнів, а решта – протягом трьох місяців.
Разом з тим аналітик вважає, що російська кампанія ракетних ударів по українських електростанціях навесні-влітку цього року стала помстою Росії саме за удари по НПЗ.
Що думають інші аналітики
Група аналітиків - Майкл Лібрайх, Лаурі Міллівірта та Сем Вінтер-Леві висловили власні зауваження до аналізу Вакуленка.
За їх словами, ціну збитків, завданих Росії ударами українських дронів по НПЗ важко підрахувати через те, що Кремль засекретив статистику нафтогазової галузі.
Відповідно до незалежних оцінок, українські удари позбавили Росію 10-15% її нафтопереробних потужностей у першому кварталі 2024 року.
Також вони відкидають тезу про те, що Росія почала знищувати українські електростанції у відповідь на удари по НПЗ.
Вони нагадують, що агресор нищив українську енергетичну інфраструктуру задовго до того, як українці почали атакувати російські нафтопереробні заводи.
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