За словами аналітика берлінського Карнегі Центру "Росія Євразія" Сергія Вакуленка, у середньостроковій перспективі удари українських дронів по російських НПЗ виявились не надто ефективними.

Як Росії вдається компенсувати збитки від ударів українських дронів по НПЗ

Вакуленко підкреслив, що за його власними підрахунками, з жовтня 2023 року Україна здіснила щонайменше 20 атак дронами по російських НПЗ.

При цьому аналітик зазначив, що ці атаки мали обмежений вплив на виробництво палива країною-агресоркою, а самі наслідки виявились короткостроковими.

За його словами, ключовим наслідком стало те, що Росія припинила продаж готових та більш дорогих нафтопродуктів, збільшивши експорт більш дешевої сирої нафти.

Російські нафтові компанії справді, ймовірно, втратили близько 15 доларів США за барель доходу від нафти, яку їм довелося експортувати в сирому, а не очищеному вигляді. Але це крапля в морі порівняно із загальними доходами Росії від нафти, - пояснює Вакуленко. Поширити

За його оцінками, втрати РФ від продажу сирої нафти замість готових нафтопродуктів склали сукупно 135 млн доларів.

При тому що загальна виручка від експорту нафти в квітні становила понад 16 млрд доларів.

Імпорт Росією палива з Білорусі — один вантаж поїзда, що становить менше половини відсотка тижневого споживання бензину в Росії — не означає, що Росія відчуває загальнонаціональний дефіцит палива, - пояснює аналітик. Поширити

У травні Кремль скасував заборону на експорт бензину після того, як з’ясувалося, що в Росії є багато зайвого бензину на складах. З 12 великих нафтопереробних заводів, які Україна пошкодила в період з січня по травень, половина була повернута до повної роботи протягом трьох тижнів, а решта – протягом трьох місяців.

Практичні наслідки нападів на нафтопереробні заводи були відносно невеликими та короткочасними; вони мало вплинули на світову економіку саме тому, що мало вплинули на Росію. Щоб реально вплинути на результат війни, Україні доведеться різко посилити ці атаки, набагато суттєвіше зменшивши обсяги нафти, яку Росія може переробити, і ускладнивши для Росії постачання достатнього палива для своєї армії та внутрішньої економіки, - переконаний Вакуленко. Поширити

Разом з тим аналітик вважає, що російська кампанія ракетних ударів по українських електростанціях навесні-влітку цього року стала помстою Росії саме за удари по НПЗ.

Що думають інші аналітики

Група аналітиків - Майкл Лібрайх, Лаурі Міллівірта та Сем Вінтер-Леві висловили власні зауваження до аналізу Вакуленка.

За їх словами, ціну збитків, завданих Росії ударами українських дронів по НПЗ важко підрахувати через те, що Кремль засекретив статистику нафтогазової галузі.

Відповідно до незалежних оцінок, українські удари позбавили Росію 10-15% її нафтопереробних потужностей у першому кварталі 2024 року.

Це значні, хоча й не руйнівні, витрати для російської військової машини. Виробництво та розгортання безпілотників, які можуть виводити з ладу нафтопереробні заводи, набагато дешевше, ніж ремонт цих нафтопереробних заводів; ремонт стане дорожчим, оскільки Росія буде змушена виснажувати свої запаси спеціалізованого західного обладнання, - підкреслюють експерти. Поширити

Також вони відкидають тезу про те, що Росія почала знищувати українські електростанції у відповідь на удари по НПЗ.

Вони нагадують, що агресор нищив українську енергетичну інфраструктуру задовго до того, як українці почали атакувати російські нафтопереробні заводи.