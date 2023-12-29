Западные аналитики спрогнозировали сценарии развития ситуации в Украине в 2024 году

По мнению западных военных аналитиков, в следующем году можно ожидать перемен в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Как может измениться ситуация на фронте в Украине в следующем году

По мнению Барбары Занчетти из Королевского колледжа Лондона, сценарии завершения войны в Украине остаются нелестными.

Аналитик считает, что по сравнению с ситуацией год назад кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин укрепил собственные позиции исключительно в политическом плане, но никак не приблизился к собственным целям в развязанной войне против Украины.

Барбара Занчетта подчеркивает, что хотя контрнаступление ВСУ завершилось без ожидаемых результатов, преступная армия РФ также не может добиться прорыва обороны украинских военных.

По ее мнению, результат этой войны будет определяться вдали от линии фронта, среди руководящих чиновников в Вашингтоне и Брюсселе.

Занчетта отмечает, что поразительное единство Запада по поддержке Украины пока демонстрирует колебания.

Она добавила, что эти колебания придают решительность Путину.

По мнению аналитика, развязанная Россией преступная война против Украины может продолжаться в течение 2024 года, однако она не может продолжаться вечно.

Учитывая, что нерешительность мероприятия ободряет Россию, в которой не стоит ожидать госпереворота или проблем со здоровьем у Путина, ведущих к его кончине, единственным предполагаемым выходом выглядит урегулирование конфликта путем переговоров. Переговоры, от которых обе стороны продолжают отказываться, - отмечает Занчетта. Поделиться

В то же время, по мнению бывшего гендиректора Королевского института оборонных исследований (RUSI) Майкла Кларка, ход войны в Украине в этом году ознаменовал возвращение войны индустриальной эпохи, то есть того типа войн, которые велись в течение 20 века.

Он отметил, что такие войны заставляют страны переводить собственные экономики в режим военного положения для удовлетворения потребностей армии.

В результате оборонный бюджет РФ утроился с 2021 года и в следующем году составит 30% государственных расходов, – подчеркнул аналитик. Поделиться

Все это делает войну в Украине самой продолжительной и разрушительной кампанией из всех, которые видела Европа с середины прошлого века, - констатирует Кларк. Поделиться

От чего зависит результат войны в Украине

По мнению аналитика, следующий год должен продемонстрировать, кто окажется более готовым удовлетворять безумные потребности войны в Украине, РФ и ее партнеры Иран, КНДР, Китай, или Украина и западные партнеры.

Кларк не согласен с утверждениями, что война в Украине зашла в тупик.

Однако аналитик отмечает, что обе стороны способны сдерживать друг друга на фоне попыток овладеть стратегической инициативой.

Российские войска могут попытаться вести наступление по всей линии фронта, чтобы взять под контроль весь Донбасс. Украина, вероятно, попытается развить успех, которого она добилась в возобновлении контроля над западной частью Черного моря и жизненно важным торговым коридором в Босфор, – предполагает Кларк. Поделиться

Аналитик также не исключил, что Украина попытается создать для оккупационной армии ряд неприятных сюрпризов с целью вывести российских военных преступников из равновесия на отдельных участках фронта и в отдельных регионах.

При этом Кларк подчеркнул, что будущий год должен стать годом консолидации и для РФ, и для Украины.

Он пояснил, что в настоящее время в России нет ни вооружений, ни соответственно обученного личного состава для начала стратегического наступления по крайней мере до весны 2025 года.

В то же время Украина нуждается в мощной западной финансовой и военной поддержке для продолжения сопротивления российским агрессиям в следующем году.

Однако аналитик добавил, что военно-политическое руководство Украины накапливает резервы для проведения наступательных операций в будущем.

Ход этой войны в 2024 году будет определяться скорее в Москве, Киеве, Вашингтоне, Брюсселе, Пекине, Тегеране и Пхеньяне, чем в Авдеевке, Токмаке, Краматорске или на любом из опустошенных полей сражений вдоль линии фронта, отмечает Кларк. Поделиться

Между тем, по мнению эксголовнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса, у преступной армии РФ нет потенциала для масштабного прорыва в Украине и захвата тех территорий, на которые претендует Кремль.

Итак, Ходжес приходит к выводу, что оккупационная российская армия будет делать все, чтобы сохранить контроль над уже захваченными территориями Украины.

Но Украина не остановится. Она борется за свое выживание и понимает, что сделает РФ, если украинцы прекратят борьбу, отмечает американский генерал в отставке. Поделиться

Также он поделился ожиданиями от войны на ближайшие месяцы и считает, что Украина сделает следующее:

восстановить подразделения, истощенные месяцами боев, что необходимо для возобновления наступления;

улучшить систему подбора личного состава в Украине, чтобы максимизировать доступные резервы в живой силе;

увеличить производство боеприпасов и оружия;

улучшить способность действовать против мощных российских средств радиоэлектронной борьбы - постановки помех, перехвата, целеполагания.

К началу лета Украина впервые сможет задействовать истребители F-16 американского производства, что улучшит ее способность противостоять российской авиации и укрепит ее собственную противовоздушную оборону, - отметил Ходжес. Поделиться

Также военный спрогнозировал, что Украина сделает все, чтобы продолжать оказывать давление на россиян, чтобы сделать неприемлемым для них пребывание в Крыму.

Он отметил, что, хотя украинцы не обладают безграничными ресурсами, особенно артиллерийскими боеприпасами и высокоточным оружием большой дальности, но российские солдаты находятся в худшем положении.