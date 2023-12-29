Західні аналітики спрогнозували сценарії розвитку ситуації в Україні у 2024 році

На думку західних військових аналітиків, у наступному році можна очікувати змін у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України.

Як може змінітись ситуація на фронті в Україні у наступному році

На думку Барбари Занчетти з Королівського коледжу Лондона, сценарії завершення війни в Україні залишаються невтішними.

Аналітик вважає, що у порівнянні із ситуацією рік тому кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін зміцнив власні позиції виключно у політичному плані, та аж ніяк не наблизився до власних цілей у розв’язаній війні проти України.

Барбара Занчетта підкреслює, що хоча контрнаступ ЗСУ завершився без очікуваних результатів, злочинна армія РФ також не може домогтись прориву оборони українських військових.

На її думку, результат цієї війни буде визначатись далеко від лінії фронту, серед керівних посадовців у Вашингтоні та Брюсселі.

Занчетта зазначає, що вражаюча єдність Заходу щодо підтримки України наразі демонструє коливання.

Вона додала, що ці коливання надають рішучості Путіну.

На думку аналітика, розв’язана Росією злочинна війна проти України може тривати протягом 2024 року, однак вона не може тривати вічно.

Враховуючи, що нерішучість заходу підбадьорює Росію, в якій не варто очікувати держперевороту або проблем зі здоров'ям у Путіна, що ведуть до його кончини, єдиним передбачуваним виходом виглядає врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Переговорів, від яких обидві сторони продовжують відмовлятися, - наголошує Занчетта. Поширити

У той же час, на думку колишнього гендиректора Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкла Кларка, хід війни в Україні протягом цього року ознаменував повернення війни індустріальної епохи, тобто того типу війн, які велись протягом 20 століття.

Він зазначив, що такі війни змушують країни переводити власні економіки у режим воєнного стану задля задовільнення потреб армії.

В результаті оборонний бюджет РФ потроївся з 2021 року і в наступному році складе 30% державних витрат, - підкреслив аналітик. Поширити

Все це робить війну в Україні найтривалішою і руйнівною кампанією з усіх, які Європа бачила з середини минулого століття, - констатує Кларк. Поширити

Від чого залежатиме результат війни в Україні

На думку аналітика, наступний рік повинен продемонструвати, хто виявиться більш готовим задовольняти шалені потреби війни в Україні, чи РФ та її партнери Іран, КНДР, Китай, або ж Україна і західні партнери.

Кларк не погоджується із твердженнями, що війна в Україні зайшла у глухий кут.

Однак аналітик зазначає, що наразі обидві сторони здатні стримувати один одного на тлі спроб оволодіти стратегічною ініціативою.

Російські війська можуть спробувати вести наступ по всій лінії фронту, щоб взяти під контроль весь Донбас. Україна, ймовірно, спробує розвинути успіх, якого вона досягла у відновленні контролю над західною частиною Чорного моря і життєво важливим торговим коридором в Босфор, - припускає Кларк. Поширити

Аналітик також не виключив, що Україна спробує створити для окупаційної російської армії низку неприємних сюрпризів із метою вивести російських військових злочинців з рівноваги на окремих ділянках фронту і в окремих регіонах.

При цьому Кларк підкреслив, що наступний рік має стати роком консолідації і для РФ, і для України.

Він пояснив, що наразі в Росії не має ані озброєнь, а ні відповідно навченого особового складу для початку стратегічного наступу принаймні до весни 2025 року.

У той же час Україна потребує потужної західної фінансової та військової підтримки для продовження спротиву російські агресії у наступному році.

Однак аналітик додав, що військово-політичне керівництво України накопичує відповідні резерви для проведення наступальних операцій у майбутньому.

Хід цієї війни в 2024 році буде визначатися швидше в Москві, Києві, Вашингтоні, Брюсселі, Пекіні, Тегерані і Пхеньяні, ніж в Авдіївці, Токмаку, Краматорську або на будь - якому з спустошених полів битв уздовж лінії фронту, - наголошує Кларк. Поширити

Між тим, на думку ексголовнокомандувача армією США в Європі Бена Ходжеса, злочинна армія РФ не має потенціалу для масштабного прориву в Україні і захоплення тих територій, на які претендує Кремль.

Отже, Ходжес робить висновок, що окупаційна російська армія робитиме все, аби зберегти контроль над вже захопленими територіями України.

Але Україна не зупиниться. Вона бореться за своє виживання і розуміє, що зробить РФ, якщо українці припинять боротьбу, - зазначає американський генерал у відставці. Поширити

Також він поділився очікуваннями від війни на найближчі місяці і вважає, що Україна зробить наступне:

відновити підрозділи, виснажені місяцями боїв, що необхідно для відновлення наступу;

поліпшити систему підбору особового складу в Україні, щоб максимізувати доступні резерви в живій силі;

збільшити виробництво боєприпасів і зброї;

поліпшити здатність діяти проти потужних російських засобів радіоелектронної боротьби — постановки перешкод, перехоплення, Цілепокладання.

До початку літа Україна вперше зможе задіяти винищувачі F - 16 американського виробництва, що поліпшить її здатність протистояти російській авіації і зміцнить її власну протиповітряну оборону, - зазначив Ходжес. Поширити

Також військовий спрогнозував, що Україна зробить все, щоб продовжувати тиснути на росіян, щоб зробити неприйнятним для них перебування в Криму.

Він зазначив, що хоча українці не володіють безмежними ресурсами, особливо артилерійськими боєприпасами і високоточною зброєю великої дальності, але російські солдати знаходяться в гіршому становищі.