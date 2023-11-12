Западные партнеры обеспокоены деятельностью украинских спецслужб на территории РФ — The Times

Почему на Западе боятся деятельности украинских спецназовцев на территории РФ

По информации журналистов издания, западные партнеры становятся очень зависимыми от украинской разведки и других спецслужб по вопросам, связанным с противостоянием с Россией.

Авторы материала подчеркивают, что западные партнеры помогли Украине создать свою систему эффективных спецслужб после событий 2014 года.

Отмечается, что если страны ЕС сосредоточились преимущественно на проведении реформ в СБУ, США и Великобритания помогали в формировании Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки.

Представители украинских спецслужб обучали противостоять российским диверсиям и развивать собственный разведывательный потенциал.

В частности, украинские военные получали западное шпионское оборудование и имели прямой доступ к разведывательным данным партнеров.

После преступного вторжения армии РФ в Украину в конце февраля прошлого года взаимодействие украинских и западных спецслужб стало еще более интенсивным.

Однако теперь украинцы тоже стали помогать разведданным уже своим западным партнерам.

Украинская разведка сейчас внутри России имеет более мощную разведывательную сеть, которая использует длительные связи между двумя странами и присутствие там большого количества украинских граждан и просто симпатиков.

Западные страны уже не могут так легко посылать в Россию своих агентов, как раньше, из-за резкого ухудшения отношений между Западом и РФ.

Однако в материале говорится, что агрессивная тактика действий украинских спецслужб на территории России вызывает недовольство у представителей западных разведок.

На Западе боятся, что это добавит аргументов Путину относительно необходимости продолжать войну. Кроме того, Москва похоже до сих пор верит, что украинцы делают то, что им говорит Запад.

Поэтому украинские атаки Кремль может воспринимать как опосредованные нападения со стороны Запада, что несет риск ответного удара непосредственно по Западу.

Что не так в отношениях между украинским и западными разведками

Также западных чиновников в определенной степени раздражает, что Киев не полностью прозрачный и откровенный с союзниками относительно своих планов, и что Киев игнорирует беспокойство партнеров. Особенно по операциям СБУ и ГУР по ликвидации влиятельных россиян и ударов по РФ.

Неназванный офицер украинской разведки, с которым пообщались журналисты, отметил, что с украинской точки зрения ситуация обстоит иначе.

Во-первых, он напомнил, что западные коллеги тоже "убивают своих врагов на другом конце света беспилотниками", поэтому не им осуждать украинские методы.

Во-вторых, в Киеве уверены, что эти сетования Запада все равно не скажутся на фактическом сотрудничестве с Украиной.

Что касается определенного нежелания украинцев раскрывать перед партнерами все карты, то такого никто никогда не делает.

Офицер отмечает, что сейчас западные разведки получают от украинцев много важной информации относительно России, которую они не могли бы получить иначе, в том числе и в случае, если бы отношения с Украиной были хуже.