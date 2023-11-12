Західні партнери стурбовані діяльністю українських спецслужб на території РФ — The Times

Чому на Заході бояться діяльності українських спецпризначенців на території РФ

За інформацією журналістів видання, західні партнери стають дуже залежними від української розвідки та інших спецслужб у питання, пов’язаних протистоянню із Росією.

Автори матеріалу підкреслюють, що західні партнери допомогли Україні створити власну систему ефективних спецслужб після подій 2014 року.

Зазначається, що якщо країни ЄС зосередились переважно на проведенні реформ в СБУ, то США та Велика Британія допомагали у формуванні Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки.

Представників українських спецслужб навчали протистояти російським диверсіям та розвивати власний розвідувальний потенціал.

Зокрема, українські військові отримували західне шпигунське обладнання та мали прямий доступ до розвідувальних даних партнерів.

Після злочинного вторгнення армії РФ в Україну наприкінці лютого минулого року, взаємодія українських та західних спецслужб стала ще більш інтенсивною.

Однак тепер українці теж стали допомагати розвідданими вже своїм західним партнерам.

Українська розвідка зараз має всередині Росії потужнішу розвідувальну мережу, яка використовує тривалі зв’язки між двома країнами і присутність там великої кількості українських громадян і просто симпатиків.

Натомість західні країни вже не можуть так легко надсилати в Росію своїх агентів, як раніше, через різке погіршення відносин між Заходом та РФ.

Однак у матеріалі зазначається, що агресивна тактика дій українських спецслужб на території Росії викликає невдоволення у представників західних розвідок.

На Заході бояться, що це лише додасть аргументів Путіну щодо необхідності продовжувати війну. Крім того, Москва, схоже, досі вірить, що українці роблять те, що їм каже Захід.

Тож українські атаки Кремль може сприймати як опосередковані напади з боку Заходу, що несе ризик удару у відповідь безпосередньо по Заходу.

Що не так у відносинах між українською та західними розвідками

Також західних посадовців до певної міри дратує, що Київ не є повністю прозорим та відвертим із союзниками щодо своїх планів, і що Київ ігнорує занепокоєння партнерів. Особливо щодо операцій СБУ та ГУР із ліквідації впливових росіян і ударів по РФ.

Неназваний офіцер української розвідки, з яким поспілкувалися журналісти, зазначив, що з української точки зору ситуація виглядає інакше.

По-перше, він нагадав, що західні колеги теж "вбивають своїх ворогів на іншому кінці світу безпілотниками", тож не їм засуджувати українські методи.

По-друге, в Києві впевнені, що ці нарікання Заходу все одно не позначаться фактичній співпраці з Україною.

Що ж стосується певного небажання українців розкривати перед партнерами усі карти, то такого ніхто ніколи не робить.

Офіцер зазначає, що зараз західні розвідки отримують від українців багато важливої інформації щодо Росії, яку вони не могли б отримати інакшим чином, зокрема і у випадку, якби відносини з Україною були гіршими.