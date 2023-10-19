Западные разведки бьют тревогу из-за возможности террористов использовать ИИ
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Западные разведки бьют тревогу из-за возможности террористов использовать ИИ

Террористы
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Источник:  The Guardian

Руководители MI5 и ФБР предупреждают, что террористы могут попытаться использовать искусственный интеллект для создания бомб или срыва выборов.

Разведки США и Британии предупреждают об опасности ИИ

Кен Маккаллум, генеральный директор MI5, и Кристофер Рэй, директор ФБР, заявили, что искусственный интеллект может быть использован террористами или враждебными государствами, желающими создавать бомбы, распространять пропаганду или сорвать выборы.

Руководитель MI5 сказал, что хотя разработчики искусственного интеллекта внедрили средства защиты от людей, которые спрашивают о том, как создать бомбу, существует риск того, что эти элементы защиты можно «взломать».

Директор ФБР говорит, что террористические группы пытались использовать "искусственный интеллект, чтобы выполнять поиски, знаете, как создать бомбу... или способы запутать поиск о том, как создать бомбу".

Мы видели, как искусственный интеллект использовался для усиления распространения или распространения террористической пропаганды.

Разведка следит за развитием ИИ

Руководители обоих агентств заявили, что следят за сложными, созданными искусственным интеллектом усилиями по политическому вмешательству враждебных государств, таких как Россия, накануне предстоящих выборов в США и Великобритании соответственно.

Использование искусственного интеллекта для создания потенциальных дипфейков это то, что добавляет уровень угрозы, с которым мы раньше не сталкивались, — сказал Рей.

Это была угроза, которую “мы ищем”, добавил он, учитывая, что “существующая стратегия враждующих стран может стать более опасной”.

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