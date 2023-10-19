Західні розвідки б'ють на сполох через можливість терористів використовувати ШІ

Керівники MI5 і ФБР попереджають, що терористи можуть спробувати використати штучний інтелект для створення бомб або зриву виборів.

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Кен Маккаллум, генеральний директор MI5 , і Крістофер Рей, директор ФБР, заявили, що штучний інтелект може бути використаний терористами або ворожими державами, які хочуть створювати бомби, поширювати пропаганду або зірвати вибори.

Керівник MI5 сказав, що хоча розробники штучного інтелекту впровадили засоби захисту щодо людей, який питають про те, як створити бомбу, існує ризик того, що ці елементи захисту можна «зламати».

Директор ФБР каже, що терористичні групи намагалися використовувати «штучний інтелект, щоб виконувати пошуки, знаєте, як створити бомбу … або способи заплутати пошук про те, як створити бомбу».

Ми бачили, як штучний інтелект використовувався для значного посилення розповсюдження або розповсюдження терористичної пропаганди. Поширити

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Керівники обох агенцій заявили, що стежать за складними, створеними штучним інтелектом зусиллями щодо політичного втручання ворожих держав, таких як Росія, напередодні майбутніх виборів у США та Великій Британії відповідно.

Використання штучного інтелекту для створення потенційних дипфейків, це те, що додає рівень загрози, з яким ми раніше не стикалися, — сказав Рей. Поширити

Це була загроза, яку «ми шукаємо», додав він, враховуючи, що «існуюча стратегія ворогуючих країн може стати більш небезпечною».