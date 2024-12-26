Журналисты издания Politico предупреждают, что Россия может предпринять попытку захвата по крайней мере части Эстонии. При этом приграничный город Нарва может стать именно тем местом, с которого начнется Третья мировая война.

Может ли Россия предпринять попытку захвата Эстонии

Как отмечается в материале издания, город Нарва зажат вдоль границы между Россией и Эстонией. Оно находится в эпицентре противодействия попыткам гибридной войны со стороны страны-агрессорки.

Здесь фиксируют попытки глушения Россией GPS-сигналов, угон пограничных демаркационных буев, распространение российской пропаганды, большое количество шпионских дронов.

Мы не намерены начинать Третью мировую войну, но мы видим постоянные попытки спровоцировать нас оказать что-то, что оказало бы большее влияние, — объясняет ситуацию гендиректор Управления полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Белицев. Поделиться

Нарва

Авторы материала подчеркивают, что Кремль может снова использовать повод с якобы необходимостью защиты русскоязычного населения эстонского города для вторжения.

А затем заставить НАТО начать глобальную войну в ответ. Отсутствие реакции покажет, что статья 5 НАТО по совместной обороне бессмысленна, — предполагают один из вероятных сценариев авторы материала. Поделиться

Почему угроза вторжения армии РФ для Эстонии больше, чем для других стран Балтии

По словам репортера издания Джошуа Посанера, этнические россияне составляют 1,4 млн. населения Эстонии, что около четверти от всего населения страны.

Нарва является третьим по величине городом в Эстонии, расположенным ближе к Санкт-Петербургу, чем к Таллинну.

Из примерно 56 тыс. жителей города 96% говорят на русском языке, а треть имеет российский паспорт.

По мнению Эгерта Белицева, западные партнеры действительно не готовы к тем сценариям, к которым может прибегнуть Россия.

Около 900 британских солдат дислоцированы в стране в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа к западу от Таллинна; Франция также имеет свои войска. Британское правительство пообещало держать свою 4-ю бригадную боевую группу в состоянии готовности к быстрому развертыванию.

НАТО создало боевые группы в большинстве восточных стран-членов и планирует расширить эти группы в Латвии и Литве.

В Эстонии НАТО не взяла на себя таких обязательств из-за недостатка британской армии, которая располагает только двумя бронетанковыми бригадами.

Если Россия нанесет удар, маловероятно, что силы НАТО в Тапа, дополненные 7700 эстонскими военнослужащими (численность которых может быть увеличена до 43 тыс в случае войны), будут иметь достаточно огневой мощи для отражения наступления, — объясняет Джошуа Посанер. Поделиться

Беличев добавил, что план Этонии состоит в том, чтобы покрыть каждый метр 338-километровой границы Эстонии с Россией средствами наблюдения. Но это легче сказать, чем сделать.