Журналисты издания Politico предупреждают, что Россия может предпринять попытку захвата по крайней мере части Эстонии. При этом приграничный город Нарва может стать именно тем местом, с которого начнется Третья мировая война.
Главные тезисы
- Потенциальным местом начала Третьей мировой войны может стать город Нарва в Эстонии из-за высокой концентрации этнических россиян и напряженных отношений с Россией.
- НАТО принимает меры по обороне Балтии, однако уровень подготовки западных партнеров вызывает сомнения в возможности отражения атаки России на Эстонию.
- Эстония активно усиливает контроль над границей, но реальная угроза вторжения сохраняется, вызывая волнение среди жителей и политических лидеров.
- Западные СМИ предупреждают о возможной угрозе вторжения армии РФ в Нарву, что может привести к началу Третьей мировой войны и испытанию эффективности статьи 5 НАТО по совместной обороне.
Может ли Россия предпринять попытку захвата Эстонии
Как отмечается в материале издания, город Нарва зажат вдоль границы между Россией и Эстонией. Оно находится в эпицентре противодействия попыткам гибридной войны со стороны страны-агрессорки.
Здесь фиксируют попытки глушения Россией GPS-сигналов, угон пограничных демаркационных буев, распространение российской пропаганды, большое количество шпионских дронов.
Авторы материала подчеркивают, что Кремль может снова использовать повод с якобы необходимостью защиты русскоязычного населения эстонского города для вторжения.
Почему угроза вторжения армии РФ для Эстонии больше, чем для других стран Балтии
По словам репортера издания Джошуа Посанера, этнические россияне составляют 1,4 млн. населения Эстонии, что около четверти от всего населения страны.
Нарва является третьим по величине городом в Эстонии, расположенным ближе к Санкт-Петербургу, чем к Таллинну.
Из примерно 56 тыс. жителей города 96% говорят на русском языке, а треть имеет российский паспорт.
По мнению Эгерта Белицева, западные партнеры действительно не готовы к тем сценариям, к которым может прибегнуть Россия.
Около 900 британских солдат дислоцированы в стране в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа к западу от Таллинна; Франция также имеет свои войска. Британское правительство пообещало держать свою 4-ю бригадную боевую группу в состоянии готовности к быстрому развертыванию.
НАТО создало боевые группы в большинстве восточных стран-членов и планирует расширить эти группы в Латвии и Литве.
В Эстонии НАТО не взяла на себя таких обязательств из-за недостатка британской армии, которая располагает только двумя бронетанковыми бригадами.
Беличев добавил, что план Этонии состоит в том, чтобы покрыть каждый метр 338-километровой границы Эстонии с Россией средствами наблюдения. Но это легче сказать, чем сделать.
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