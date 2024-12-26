Західні ЗМІ назвали ймовірне місце початку Третьої світової
Категорія
Світ
Дата публікації

Західні ЗМІ назвали ймовірне місце початку Третьої світової

Нарва
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Джерело:  Politico

Журналісти видання Politico попереджають, що Росія може вдатись до спроби захоплення принаймні частини Естонії. При цьому прикордонне місто Нарва може стати саме тим місцем, з якого почнеться Третя світова війна. 

Головні тези:

  • Місто Нарва може стати потенційним місцем початку Третьої світової війни через напружені відносини між Росією та Естонією.
  • Естонія зазнає загрози вторгнення армії РФ через високу концентрацію етнічних росіян.
  • Готовність НАТО до можливого конфлікту у Балтії різниться, але заходи для оборонної реакції вже запроваджені в деяких країнах.
  • Естонія активно посилює контроль за кордоном з Росією, але відверта загроза вторгнення все одно залишається.

Чи може Росія вдатись до спроби захоплення Естонії

Як зазначається у матеріалі видання, місто Нарва затиснуте уздовж кордону між Росією та Естонією. Воно перебуває в епіцентрі протидії спроб гібридної війни з боку країни-агресорки.

Тут фіксують спроби глушіння Росією GPS-сигналів, викрадення прикордонних демаркаційних буїв, поширення російської пропаганди, велику кількість шпигунських дронів.

Ми не маємо наміру розпочинати Третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас зробити щось, що мало б більший вплив, — пояснює ситуацію гендиректор Управління поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Беліцев.

Росія може захопити Східну Естонію
Нарва

Автори матеріалу підкреслюють, що Кремль може знову використати привід із нібито необхідністю захисту російськомовного населення естонського міста для вторгнення.

А потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою, — припускають один з ймовірних сценаріїв автори матеріалу.

Чому загроза вторгнення армії РФ для Естонії більша, ніж для інших країн Балтії

За словами репортера видання Джошуа Посанера, етнічні росіяни складають 1,4 млн населення Естонії, що близько чверті від усього населення країни.

Нарва є третім за величиною містом в Естонії, розташованим ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна.

З приблизно 56 тис мешканців міста 96% розмовляють російською мовою, а третина має російський паспорт.

На думку Егерта Беліцева, західні партнери насправді не готові до тих сценаріїв, до яких може вдатись Росія.

Близько 900 британських солдатів дислоковані в країні в складі багатонаціональних сил НАТО на авіабазі Тапа на захід від Таллінна; Франція також має там свої війська. Британський уряд пообіцяв тримати свою 4-ту бригадну бойову групу в стані готовності до швидкого розгортання.

НАТО створило бойові групи в більшості східних країн-членів і планує розширити ці групи в Латвії й Литві.

В Естонії НАТО не взяло на себе таких зобов'язань через нестачу британської армії, яка має у своєму розпорядженні лише дві бронетанкові бригади.

Якщо Росія завдасть удару, малоймовірно, що сили НАТО в Тапа, доповнені 7 тис 700 естонськими військовослужбовцями (чисельність яких може бути збільшена до 43 тис у разі війни), матимуть достатньо вогневої потужності для відбиття наступу, — пояснює Джошуа Посанер.

Белічев додав, що план Етонії полягає в тому, щоб покрити кожен метр 338-кілометрового кордону Естонії з Росією засобами спостереження. Але це легше сказати, ніж зробити.

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