Журналісти видання Politico попереджають, що Росія може вдатись до спроби захоплення принаймні частини Естонії. При цьому прикордонне місто Нарва може стати саме тим місцем, з якого почнеться Третя світова війна.

Чи може Росія вдатись до спроби захоплення Естонії

Як зазначається у матеріалі видання, місто Нарва затиснуте уздовж кордону між Росією та Естонією. Воно перебуває в епіцентрі протидії спроб гібридної війни з боку країни-агресорки.

Тут фіксують спроби глушіння Росією GPS-сигналів, викрадення прикордонних демаркаційних буїв, поширення російської пропаганди, велику кількість шпигунських дронів.

Ми не маємо наміру розпочинати Третю світову війну, але ми бачимо постійні спроби спровокувати нас зробити щось, що мало б більший вплив, — пояснює ситуацію гендиректор Управління поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Беліцев. Поширити

Нарва

Автори матеріалу підкреслюють, що Кремль може знову використати привід із нібито необхідністю захисту російськомовного населення естонського міста для вторгнення.

А потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою, — припускають один з ймовірних сценаріїв автори матеріалу. Поширити

Чому загроза вторгнення армії РФ для Естонії більша, ніж для інших країн Балтії

За словами репортера видання Джошуа Посанера, етнічні росіяни складають 1,4 млн населення Естонії, що близько чверті від усього населення країни.

Нарва є третім за величиною містом в Естонії, розташованим ближче до Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна.

З приблизно 56 тис мешканців міста 96% розмовляють російською мовою, а третина має російський паспорт.

На думку Егерта Беліцева, західні партнери насправді не готові до тих сценаріїв, до яких може вдатись Росія.

Близько 900 британських солдатів дислоковані в країні в складі багатонаціональних сил НАТО на авіабазі Тапа на захід від Таллінна; Франція також має там свої війська. Британський уряд пообіцяв тримати свою 4-ту бригадну бойову групу в стані готовності до швидкого розгортання.

НАТО створило бойові групи в більшості східних країн-членів і планує розширити ці групи в Латвії й Литві.

В Естонії НАТО не взяло на себе таких зобов'язань через нестачу британської армії, яка має у своєму розпорядженні лише дві бронетанкові бригади.

Якщо Росія завдасть удару, малоймовірно, що сили НАТО в Тапа, доповнені 7 тис 700 естонськими військовослужбовцями (чисельність яких може бути збільшена до 43 тис у разі війни), матимуть достатньо вогневої потужності для відбиття наступу, — пояснює Джошуа Посанер. Поширити

Белічев додав, що план Етонії полягає в тому, щоб покрити кожен метр 338-кілометрового кордону Естонії з Росією засобами спостереження. Але це легше сказати, ніж зробити.