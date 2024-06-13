Западные союзники предупреждают Молдову о попытках России организовать в стране мятеж

Россия и ее сторонники попытаются организовать в Молдове мятеж, если победу на президентских выборах не одержит пророссийский кандидат.
Главные тезисы
- Союзники активно сотрудничают с Молдовой для предотвращения вмешательства Кремля и поддержки демократических процессов в стране.
- Расследование указывает на возможный шпионаж генерала Молдовы в пользу России, который передавал информацию о национальной обороне.
- Канада, США и Великобритания совместно делятся информацией о намерениях России с партнерами в Молдове, чтобы помешать планам Кремля.
- Западные союзники уверены в способности Молдовы справиться с угрозой вмешательства и продолжают тесное сотрудничество с правительством по этому вопросу.
Россия планирует организовать мятеж в Молдове
Об этом говорится в совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании.
Отмечается, что Россия пытается сформировать у населения Молдовы негативное отношение к правительствам Западных государств, властям страны и его способностям присоединиться к ЕС. Параллельно с этим РФ пытается разрушить веру населения в способность Молдовы поддерживать свою безопасность и верховенство права.
Мы полностью уверены в способности Молдовы справиться с этими угрозами, связанными с вмешательством Кремля. Мы принимаем ряд мер по поддержанию этих усилий в рамках нашего партнерства с Молдовой и ее народом.
Канада, США и Великобритания совместно поделились информацией о намерениях России с партнерами в Молдове, "чтобы они могли провести дальнейшее расследование, помешать и сорвать планы Кремля".
В Молдове подозревают в шпионаже в пользу РФ генерала Горгана
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы (PCCOCS) возбудила уголовное дело против генерала Игоря Горгана, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Прокуратура проводит расследование, чтобы установить всех причастных к этому делу и определить характер и содержание передаваемой информации.
Расследование The Insider и молдавского издания «Маленькая страна» выявило, что бывший начальник генштаба Молдовы Игорь Горган регулярно докладывал своему куратору в российской военной разведке ГРУ Алексею Макарову о политической ситуации в стране и визитах представителей Минобороны Украины.
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