Западные союзники предупреждают Молдову о попытках России организовать в стране мятеж
Категория
Мир
Дата публикации

Западные союзники предупреждают Молдову о попытках России организовать в стране мятеж

Government of Canada
Молдова
Читати українською

Россия и ее сторонники попытаются организовать в Молдове мятеж, если победу на президентских выборах не одержит пророссийский кандидат.

Главные тезисы

  • Союзники активно сотрудничают с Молдовой для предотвращения вмешательства Кремля и поддержки демократических процессов в стране.
  • Расследование указывает на возможный шпионаж генерала Молдовы в пользу России, который передавал информацию о национальной обороне.
  • Канада, США и Великобритания совместно делятся информацией о намерениях России с партнерами в Молдове, чтобы помешать планам Кремля.
  • Западные союзники уверены в способности Молдовы справиться с угрозой вмешательства и продолжают тесное сотрудничество с правительством по этому вопросу.

Россия планирует организовать мятеж в Молдове

Об этом говорится в совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании.

Защищая наши общие демократические ценности, мы предупреждаем наших демократических партнеров и союзников, что российские деятели олицетворяют сценарий влияния на результаты президентских выборов в Молдавии осенью. Они намерены разжечь протесты в Молдавии, если пророссийский кандидат не победит.

Отмечается, что Россия пытается сформировать у населения Молдовы негативное отношение к правительствам Западных государств, властям страны и его способностям присоединиться к ЕС. Параллельно с этим РФ пытается разрушить веру населения в способность Молдовы поддерживать свою безопасность и верховенство права.

Мы полностью уверены в способности Молдовы справиться с этими угрозами, связанными с вмешательством Кремля. Мы принимаем ряд мер по поддержанию этих усилий в рамках нашего партнерства с Молдовой и ее народом.

Канада, США и Великобритания совместно поделились информацией о намерениях России с партнерами в Молдове, "чтобы они могли провести дальнейшее расследование, помешать и сорвать планы Кремля".

Мы будем продолжать тесно сотрудничать с правительством Молдавии по этому поводу.

В Молдове подозревают в шпионаже в пользу РФ генерала Горгана

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы (PCCOCS) возбудила уголовное дело против генерала Игоря Горгана, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Факты взрывных действий, заключавшиеся в передаче иностранному государству и его представителям данных, относящихся к системе национальной обороны, стали предметом уголовного дела.

Прокуратура проводит расследование, чтобы установить всех причастных к этому делу и определить характер и содержание передаваемой информации.

Расследование The Insider и молдавского издания «Маленькая страна» выявило, что бывший начальник генштаба Молдовы Игорь Горган регулярно докладывал своему куратору в российской военной разведке ГРУ Алексею Макарову о политической ситуации в стране и визитах представителей Минобороны Украины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Молдова предупреждает об угрозе провокаций РФ в Приднестровье
Молдова
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Молдова обратилась к ЕС на фоне попыток России сорвать выборы
Флаг Молдовы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Молдова осудила намерения "миротворцев" РФ провести обучение в Приднестровье
молдова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?