Западные союзники предупреждают Молдову о попытках России организовать в стране мятеж

Россия и ее сторонники попытаются организовать в Молдове мятеж, если победу на президентских выборах не одержит пророссийский кандидат.

Россия планирует организовать мятеж в Молдове

Об этом говорится в совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании.

Защищая наши общие демократические ценности, мы предупреждаем наших демократических партнеров и союзников, что российские деятели олицетворяют сценарий влияния на результаты президентских выборов в Молдавии осенью. Они намерены разжечь протесты в Молдавии, если пророссийский кандидат не победит. Поделиться

Отмечается, что Россия пытается сформировать у населения Молдовы негативное отношение к правительствам Западных государств, властям страны и его способностям присоединиться к ЕС. Параллельно с этим РФ пытается разрушить веру населения в способность Молдовы поддерживать свою безопасность и верховенство права.

Мы полностью уверены в способности Молдовы справиться с этими угрозами, связанными с вмешательством Кремля. Мы принимаем ряд мер по поддержанию этих усилий в рамках нашего партнерства с Молдовой и ее народом.

Канада, США и Великобритания совместно поделились информацией о намерениях России с партнерами в Молдове, "чтобы они могли провести дальнейшее расследование, помешать и сорвать планы Кремля".

Мы будем продолжать тесно сотрудничать с правительством Молдавии по этому поводу. Поделиться

В Молдове подозревают в шпионаже в пользу РФ генерала Горгана

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы (PCCOCS) возбудила уголовное дело против генерала Игоря Горгана, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Факты взрывных действий, заключавшиеся в передаче иностранному государству и его представителям данных, относящихся к системе национальной обороны, стали предметом уголовного дела. Поделиться

Прокуратура проводит расследование, чтобы установить всех причастных к этому делу и определить характер и содержание передаваемой информации.

Расследование The Insider и молдавского издания «Маленькая страна» выявило, что бывший начальник генштаба Молдовы Игорь Горган регулярно докладывал своему куратору в российской военной разведке ГРУ Алексею Макарову о политической ситуации в стране и визитах представителей Минобороны Украины.