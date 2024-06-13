Західні союзники попереджають Молдову про спроби Росії організувати у країні заколот

Росія та її прибічники спробують організувати у Молдові заколот, якщо перемогу на президентських виборах не здобуде проросійський кандидат.

Росія планує організувати заколот у Молдові

Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади та Великої Британії.

Захищаючи наші спільні демократичні цінності, ми попереджаємо наших демократичних партнерів та союзників, що російські діячі втілюють сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові восени. Вони мають намір розпалити протести у Молдові, якщо проросійський кандидат не переможе. Поширити

Зазначається, що Росія намагається сформувати у населення Молдови негативне ставлення до урядів Західних держав, влади країни та її спроможності приєднатися до ЄС. Паралельно із цим РФ намагається зруйнувати віру населення у спроможність Молдови підтримувати власну безпеку та верховенство права.

Ми повністю впевнені в здатності Молдови впоратися з цими загрозами, пов’язаними із втручанням Кремля. Ми вживаємо низку заходів для підтримки цих зусиль у рамках нашого партнерства з Молдовою та її народом.

Канада, США та Британія спільно поділилися інформацією про наміри Росії із партнерами у Молдові, “аби вони могли провести подальше розслідування, перешкодити та зірвати плани Кремля”.

Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з урядом Молдови з цього приводу. Поширити

У Молдові підозрюють у шпигунстві на користь РФ генерала Горгана

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах Молдови (PCCOCS) відкрила кримінальну справу проти генерала Ігоря Горгана, якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

Факти підривних дій, що полягали в передачі іноземній державі та її представникам даних, які стосуються системи національної оборони, стали предметом кримінальної справи. Поширити

Прокуратура проводить розслідування, щоб встановити всіх причетних до цієї справи таі визначити характер і зміст переданої інформації.

Розслідування The Insider і молдовського видання «Маленькая страна» виявило, що колишній начальник генштабу Молдови Ігор Горган регулярно доповідав своєму куратору в російській військовій розвідці ГРУ Олексію Макарову про політичну ситуацію в країні та про візити представників Міноборони України.