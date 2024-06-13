Західні союзники попереджають Молдову про спроби Росії організувати у країні заколот

Росія та її прибічники спробують організувати у Молдові заколот, якщо перемогу на президентських виборах не здобуде проросійський кандидат.
Головні тези:
- Західні держави попереджають про спроби вплинути на результати президентських виборів у Молдові та підтримують країну в боротьбі з негативним впливом Росії.
- РФ намагається підривати довіру населення Молдови до урядів Західних країн та спроможності країни приєднатися до ЄС.
- У Молдові розслідують випадок шпигунства на користь Росії, в якому підозрюється генерал, що передавав інформацію про національну оборону.
- Західні союзники активно співпрацюють з Молдовою для запобігання спробам втручання Кремля та підтримки демократичних процесів у країні.
Росія планує організувати заколот у Молдові
Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Канади та Великої Британії.
Зазначається, що Росія намагається сформувати у населення Молдови негативне ставлення до урядів Західних держав, влади країни та її спроможності приєднатися до ЄС. Паралельно із цим РФ намагається зруйнувати віру населення у спроможність Молдови підтримувати власну безпеку та верховенство права.
Ми повністю впевнені в здатності Молдови впоратися з цими загрозами, пов’язаними із втручанням Кремля. Ми вживаємо низку заходів для підтримки цих зусиль у рамках нашого партнерства з Молдовою та її народом.
Канада, США та Британія спільно поділилися інформацією про наміри Росії із партнерами у Молдові, “аби вони могли провести подальше розслідування, перешкодити та зірвати плани Кремля”.
У Молдові підозрюють у шпигунстві на користь РФ генерала Горгана
Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах Молдови (PCCOCS) відкрила кримінальну справу проти генерала Ігоря Горгана, якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.
Прокуратура проводить розслідування, щоб встановити всіх причетних до цієї справи таі визначити характер і зміст переданої інформації.
Розслідування The Insider і молдовського видання «Маленькая страна» виявило, що колишній начальник генштабу Молдови Ігор Горган регулярно доповідав своєму куратору в російській військовій розвідці ГРУ Олексію Макарову про політичну ситуацію в країні та про візити представників Міноборони України.
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