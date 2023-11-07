Запасы газа в Германии предотвратят зимний дефицит в Европе — Bloomberg
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Экономика
Дата публикации

Запасы газа в Германии предотвратят зимний дефицит в Европе — Bloomberg

Газ
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Источник:  Bloomberg

Запасы природного газа в Германии составляют 100%. Это означает, что крупнейшая экономика Европы избежит дефицита в ближайшие месяцы.

Запасов газа в Германии хватит для Европы

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии в начале этого месяца достигли 100% емкости.

Континент накопил топливо, пытаясь избежать повторения энергетического кризиса после того, как РФ прекратила снабжение трубопроводами из-за войны против Украины. Импорт сжиженного газа в последнее время резко возрос.

Фото – bloomberg.com

Полное заполнение означает, что только экстремально низкие температуры в нынешних условиях могут привести к нехватке газа, - сказал в своем заявлении Себастьян Хайнерманн, управляющий директор германской организации по хранению газа INES

Снижение спроса (пережиток кризиса) и мягкая погода помогли сэкономить газ. Ожидается, что на большей части континента температура будет выше обычного до середины ноября.

ЕС подготовился к зиме

Газовые хранилища в ЕС почти полностью заполнены, что вынуждает энергетические компании блока размещать избыточные запасы в Украине в преддверии пикового спроса в зимние месяцы.

Так, согласно данным Gas Infrastructure Europe, хранилища ЕС заполнены почти на 99%, что превышает целевой показатель Брюсселя – 90% мощностей до ноября.

Этот показатель свидетельствует о том, что в этом году в регионе сохраняется гораздо больше газа, чем некоторые опасались после полномасштабного вторжения России в Украину, благодаря продолжению импорта сжиженного природного газа и уменьшению спроса, – пишет издание.

По словам FT, это делает ЕС менее уязвимым к энергетическому шоку, хотя и не гарантирует, что у континента будут все необходимые энергозапасы на следующую зиму.

Риск дефицита газа в Европе этой зимой низкий, если только не произойдет каких-либо серьезных незапланированных перебоев в поставках или длительных похолоданий, которые поразят Европу и Азию одновременно, – сказала руководитель отдела европейского газового ценообразования Argus Наташа Филдинг. Европа запаслась настолько хорошо, насколько это возможно, – добавила она.

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