Запасы газа в Германии предотвратят зимний дефицит в Европе — Bloomberg

Запасы природного газа в Германии составляют 100%. Это означает, что крупнейшая экономика Европы избежит дефицита в ближайшие месяцы.
Запасов газа в Германии хватит для Европы
По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии в начале этого месяца достигли 100% емкости.
Континент накопил топливо, пытаясь избежать повторения энергетического кризиса после того, как РФ прекратила снабжение трубопроводами из-за войны против Украины. Импорт сжиженного газа в последнее время резко возрос.
Снижение спроса (пережиток кризиса) и мягкая погода помогли сэкономить газ. Ожидается, что на большей части континента температура будет выше обычного до середины ноября.
ЕС подготовился к зиме
Газовые хранилища в ЕС почти полностью заполнены, что вынуждает энергетические компании блока размещать избыточные запасы в Украине в преддверии пикового спроса в зимние месяцы.
Так, согласно данным Gas Infrastructure Europe, хранилища ЕС заполнены почти на 99%, что превышает целевой показатель Брюсселя – 90% мощностей до ноября.
По словам FT, это делает ЕС менее уязвимым к энергетическому шоку, хотя и не гарантирует, что у континента будут все необходимые энергозапасы на следующую зиму.
Риск дефицита газа в Европе этой зимой низкий, если только не произойдет каких-либо серьезных незапланированных перебоев в поставках или длительных похолоданий, которые поразят Европу и Азию одновременно, – сказала руководитель отдела европейского газового ценообразования Argus Наташа Филдинг. Европа запаслась настолько хорошо, насколько это возможно, – добавила она.
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