Запаси газу в Німеччині запобіжать зимовому дефіциту в Європі — Bloomberg

Запаси природного газу в Німеччині становлять 100%. Це означає, що найбільша економіка Європи уникне дефіциту найближчими місяцями.

Запасів газу в Німеччині вистачить для Європи

За даними Gas Infrastructure Europe, запаси газу в Німеччині на початку цього місяця досягли 100% ємності.

Континент накопичив паливо, намагаючись уникнути повторення енергетичної кризи після того, як РФ припинила постачання трубопроводами через війну проти України. Імпорт скрапленого газу останнім часом різко збільшився.

Фото – bloomberg.com

Повне заповнення означає, що лише екстремально низькі температури в нинішніх умовах можуть призвести до нестачі газу, - сказав у своїй заяві Себастьян Хайнерманн, керуючий директор німецької організації зі зберігання газу INES Поширити

Зниження попиту (пережиток кризи) та м'яка погода також допомогли заощадити газ. Очікується, що на більшій частині континенту температура буде вищою, ніж зазвичай, до середини листопада.

ЄС підготувався до зими

Газові сховища в ЄС майже повністю заповнені, що змушує енергетичні компанії блоку розміщувати надлишкові запаси в Україні напередодні пікового попиту у зимові місяці.

Так, згідно з даними Gas Infrastructure Europe, сховища ЄС заповнені майже на 99%, що перевищує цільовий показник Брюсселя - 90% потужностей до листопада.

Цей показник свідчить про те, що цього року в регіоні зберігається набагато більше газу, ніж дехто побоювався після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, завдяки продовженню імпорту скрапленого природного газу та зменшенню попиту, – пише видання. Поширити

За словами FT, це робить ЄС менш вразливим до енергетичного шоку, хоча і не гарантує, що континент матиме всі необхідні енергозапаси на наступну зиму.

Ризик дефіциту газу в Європі цієї зими низький, якщо тільки не станеться якихось серйозних незапланованих перебоїв у постачанні або тривалих похолодань, які вразять Європу і Азію одночасно, – сказала керівниця відділу європейського газового ціноутворення Argus Наташа Філдінг. Європа запаслася настільки добре, наскільки це можливо, – додала вона.