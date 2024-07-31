Запрет транзита роснефти. В Кабмине ответили на предложение Словакии

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль отверг предложение словацкого коллеги Робертом Фицо, а также заявил, что Украина не отменит санкции против российского "Лукойла".
Главные тезисы
- Украина подтверждает намерение оставаться надежным транзитером для своих союзников.
- Санкции против российского "Лукойла" остаются в силе, ведь не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы.
- Денис Шмыгаль призывает Словакию не поддаваться шантажу и ультиматумам России, а наладить сотрудничество с Украиной.
Шмыгаль прокомментировал переговоры с Фицо
Глава Кабмина в очередной раз обратил внимание на то, что украинские власти настаивают на максимальном отказе союзников от российской нефти.
Тем не менее Украина будет оставаться надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права, а также выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС.
Он также напомнил, что угрозой для энергетической безопасности Словакии является Россия.
Поэтому Шмыгаль призывает официальную Братиславу не игнорировать шантаж и политические ультиматумы со стороны Москвы.
Кроме того, Денис Шмыгаль анонсировал новую межправительственную встречу Украина-Словакия уже в октябре.
Словакия начала угрожать Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо провел встречу с послом Украины Мирославом Кастраном.
Во время нее он начал угрожать дипломату последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".
Стоит отметить, что к угрозам также начали прибегать и власти Венгрии, которые пообещали заблокировать деньги ЕС для Украины.
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