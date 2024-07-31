Запрет транзита роснефти. В Кабмине ответили на предложение Словакии

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль отверг предложение словацкого коллеги Робертом Фицо, а также заявил, что Украина не отменит санкции против российского "Лукойла".

Шмыгаль прокомментировал переговоры с Фицо

Глава Кабмина в очередной раз обратил внимание на то, что украинские власти настаивают на максимальном отказе союзников от российской нефти.

Тем не менее Украина будет оставаться надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права, а также выполнять Соглашение об ассоциации с ЕС.

Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Следовательно, имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе. Денис Шмыгаль Глава Кабинета министров Украины

Он также напомнил, что угрозой для энергетической безопасности Словакии является Россия.

Поэтому Шмыгаль призывает официальную Братиславу не игнорировать шантаж и политические ультиматумы со стороны Москвы.

Словакия – наш надежный партнер, от которого мы не ожидаем шантажа или угроз. Потому что угрожать Украине ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли – это сомнительный путь, – подчеркнул глава правительства. Поделиться

Кроме того, Денис Шмыгаль анонсировал новую межправительственную встречу Украина-Словакия уже в октябре.

Словакия начала угрожать Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо провел встречу с послом Украины Мирославом Кастраном.

Во время нее он начал угрожать дипломату последствиями в случае, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Если транзит российской нефти через Украину не будет возобновлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которая покрывает десятую часть украинского потребления, – сказал Фицо. Поделиться

Стоит отметить, что к угрозам также начали прибегать и власти Венгрии, которые пообещали заблокировать деньги ЕС для Украины.