Заборона транзиту роснафти. У Кабміні відповіли на пропозицію Словаччини
Категорія
Економіка
Дата публікації

Заборона транзиту роснафти. У Кабміні відповіли на пропозицію Словаччини

Денис Шмигаль
Шмигаль

Глава українського уряду Денис Шмигаль відкинув пропозицію словацького колеги Робертом Фіцо, а також заявив, що Україну не скасує санкції проти російського "Лукойлу".

Головні тези:

  • Україна підтверджує намір залишатися надійним транзитером для своїх союзників.
  • Санкції проти російського “Лукойлу” залишаються в силі, адже не становлять загрози енергетичній безпеці Словаччини та Європи.
  • Денис Шмигаль закликає Словаччину не піддаватися шантажу та ультиматумам Росії, а налагодити співпрацю з Україною.

Шмигаль прокоментував переговори з Фіцо

Очільник Кабміну вкотре звернув увагу на те, що українська влада наполягає на максимальній відмові союзників від російської нафти.

Попри це, Україна буде залишатися надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права, а також виконувати Угоду про асоціацію з ЄС.

Санкції, запроваджені РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення. Відтак маємо повне розуміння Брюсселя в цьому питанні.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Глава Кабінету міністрів України

Він також нагадав, що загрозою для енергетичної безпеки Словаччини є Росія. Тому Шмигаль закликає офіційну Братиславу не ігнорувати шантаж та політичні ультиматуми з боку Москви.

Словаччина – наш надійний партнер, від якого ми не очікуємо шантажу або погроз. Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки – це сумнівний шлях, – наголосив глава уряду.

Окрім того, Денис Шмигаль анонсував нову міжурядову зустріч Україна-Словаччина вже у жовтні.

Словаччина почала погрожувати Україні

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо нещодавно провів зустріч з послом України Мирославом Кастраном.

Під час неї він почав погрожувати дипломату наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання, – сказав Фіцо.

Варто зазначити, що до погроз також почала вдаватися й влада Угорщини, яка пообіцяла заблокувати гроші ЄС для України.

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