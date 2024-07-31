Заборона транзиту роснафти. У Кабміні відповіли на пропозицію Словаччини

Глава українського уряду Денис Шмигаль відкинув пропозицію словацького колеги Робертом Фіцо, а також заявив, що Україну не скасує санкції проти російського "Лукойлу".
Головні тези:
- Україна підтверджує намір залишатися надійним транзитером для своїх союзників.
- Санкції проти російського “Лукойлу” залишаються в силі, адже не становлять загрози енергетичній безпеці Словаччини та Європи.
- Денис Шмигаль закликає Словаччину не піддаватися шантажу та ультиматумам Росії, а налагодити співпрацю з Україною.
Шмигаль прокоментував переговори з Фіцо
Очільник Кабміну вкотре звернув увагу на те, що українська влада наполягає на максимальній відмові союзників від російської нафти.
Попри це, Україна буде залишатися надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права, а також виконувати Угоду про асоціацію з ЄС.
Він також нагадав, що загрозою для енергетичної безпеки Словаччини є Росія. Тому Шмигаль закликає офіційну Братиславу не ігнорувати шантаж та політичні ультиматуми з боку Москви.
Окрім того, Денис Шмигаль анонсував нову міжурядову зустріч Україна-Словаччина вже у жовтні.
Словаччина почала погрожувати Україні
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо нещодавно провів зустріч з послом України Мирославом Кастраном.
Під час неї він почав погрожувати дипломату наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".
Варто зазначити, що до погроз також почала вдаватися й влада Угорщини, яка пообіцяла заблокувати гроші ЄС для України.
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