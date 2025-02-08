Жаркий максимум. Январь 2025 стал самым теплым в истории наблюдений

По данным Службы изменения климата Copernicus, январь 2025 года был на 1,75°C теплее, чем в доиндустриальные времена, что продлило серию исторических максимумов 2023 и 2024 годов.
Главные тезисы
- Январь 2025 года стал самым теплым месяцем в истории наблюдений, превысив предыдущий рекорд на 1,75°C.
- Наблюдается непредсказуемое увеличение температур даже после завершения феномена Эль-Ниньо, вызывая обеспокоенность у международных климатологов.
- Ученые отмечают, что впервые температура в период фазы Ла-Ниньо превысила значение Эль-Ниньо, что является серьезным сигналом изменения климата.
Жаркий максимум: январь 2025 года побил рекорд
Ученые надеялись, что после достижения пика феномена Эль-Ниньо в январе температура начнет снижаться с переходом к прохладной фазе Ла-Ниньо. Но с тех пор тепло держится на рекордном или почти рекордном уровне.
Климатолог Жюльен Николя из Copernicus отметил, что январские температуры были на 0,09°C выше предыдущего рекорда января 2024 года — это "значительный запас" в глобальном температурном измерении.
Стефан Рамсторф из Потсдамского университета отметил, что это первый случай, когда температура в период Ла-Ниньо оказалась выше, чем во время предыдущего Эль-Ниньо.
Это вызывает серьезную обеспокоенность — за последние шестьдесят лет все двадцать пять январских периодов Ла-Ниньи были холоднее предыдущих лет.
January 2025 climate highlights: warmest January globally on record, lowest Arctic sea ice extent for the month, wetter-than-average in Western Europe.— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) February 7, 2025
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Ожидается, что в этом году Ла-Ниньо будет слабее, и ученые Copernicus считают, что температуры в Тихом океане свидетельствуют о возможной остановке охлаждения. Николя заметил, что это явление может исчезнуть уже в марте.
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