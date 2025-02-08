Жаркий максимум. Январь 2025 стал самым теплым в истории наблюдений
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Жаркий максимум. Январь 2025 стал самым теплым в истории наблюдений

Жара
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Источник:  Science Alert

По данным Службы изменения климата Copernicus, январь 2025 года был на 1,75°C теплее, чем в доиндустриальные времена, что продлило серию исторических максимумов 2023 и 2024 годов.

Главные тезисы

  • Январь 2025 года стал самым теплым месяцем в истории наблюдений, превысив предыдущий рекорд на 1,75°C.
  • Наблюдается непредсказуемое увеличение температур даже после завершения феномена Эль-Ниньо, вызывая обеспокоенность у международных климатологов.
  • Ученые отмечают, что впервые температура в период фазы Ла-Ниньо превысила значение Эль-Ниньо, что является серьезным сигналом изменения климата.

Жаркий максимум: январь 2025 года побил рекорд

Ученые надеялись, что после достижения пика феномена Эль-Ниньо в январе температура начнет снижаться с переходом к прохладной фазе Ла-Ниньо. Но с тех пор тепло держится на рекордном или почти рекордном уровне.

Климатолог Жюльен Николя из Copernicus отметил, что январские температуры были на 0,09°C выше предыдущего рекорда января 2024 года — это "значительный запас" в глобальном температурном измерении.

Это стало немного неожиданным... вы не видите этого эффекта охлаждения или, по крайней мере, временного торможения глобальной температуры, который мы ожидали увидеть.

Стефан Рамсторф из Потсдамского университета отметил, что это первый случай, когда температура в период Ла-Ниньо оказалась выше, чем во время предыдущего Эль-Ниньо.

Это вызывает серьезную обеспокоенность — за последние шестьдесят лет все двадцать пять январских периодов Ла-Ниньи были холоднее предыдущих лет.

Ожидается, что в этом году Ла-Ниньо будет слабее, и ученые Copernicus считают, что температуры в Тихом океане свидетельствуют о возможной остановке охлаждения. Николя заметил, что это явление может исчезнуть уже в марте.

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