Жаркий максимум. Январь 2025 стал самым теплым в истории наблюдений

По данным Службы изменения климата Copernicus, январь 2025 года был на 1,75°C теплее, чем в доиндустриальные времена, что продлило серию исторических максимумов 2023 и 2024 годов.

Жаркий максимум: январь 2025 года побил рекорд

Ученые надеялись, что после достижения пика феномена Эль-Ниньо в январе температура начнет снижаться с переходом к прохладной фазе Ла-Ниньо. Но с тех пор тепло держится на рекордном или почти рекордном уровне.

Климатолог Жюльен Николя из Copernicus отметил, что январские температуры были на 0,09°C выше предыдущего рекорда января 2024 года — это "значительный запас" в глобальном температурном измерении.

Это стало немного неожиданным... вы не видите этого эффекта охлаждения или, по крайней мере, временного торможения глобальной температуры, который мы ожидали увидеть. Поделиться

Стефан Рамсторф из Потсдамского университета отметил, что это первый случай, когда температура в период Ла-Ниньо оказалась выше, чем во время предыдущего Эль-Ниньо.

Это вызывает серьезную обеспокоенность — за последние шестьдесят лет все двадцать пять январских периодов Ла-Ниньи были холоднее предыдущих лет.

January 2025 climate highlights: warmest January globally on record, lowest Arctic sea ice extent for the month, wetter-than-average in Western Europe.

Read the article for details 👉 https://t.co/X6RvFrEMrJ#C3S pic.twitter.com/bodIi5R9NQ — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) February 7, 2025

Ожидается, что в этом году Ла-Ниньо будет слабее, и ученые Copernicus считают, что температуры в Тихом океане свидетельствуют о возможной остановке охлаждения. Николя заметил, что это явление может исчезнуть уже в марте.