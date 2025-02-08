Спекотний максимум. Січень 2025 року став найтеплішим в історії спостережень
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Спекотний максимум. Січень 2025 року став найтеплішим в історії спостережень

Спека
Джерело:  Science Alert

За даними Служби зміни клімату Copernicus, січень 2025 року був на 1,75°C теплішим, ніж у доіндустріальні часи, що продовжило серію історичних максимумів 2023-го і 2024 років.

Головні тези:

  • Січень 2025 року визначився як найтепліший за спостереженнями, перевищивши попередній рекорд на 1,75°C.
  • Міжнародні дослідники зазначають непередбачуване збільшення температур, навіть після відходу від феномену Ель-Ніньо.
  • Історичне спостереження: уперше температура під час фази Ла-Ніньо перевищила значення Ель-Ніньо, що створює серйозне занепокоєння серед кліматологів.

Спекотний максимум: січень 2025 року побив рекорд

Науковці сподівались, що після досягнення піку феномену Ель-Ніньо в січні, температура почне знижуватись з переходом до прохолодної фази Ла-Ніньо. Але відтоді тепло тримається на рекордних або майже рекордних рівнях.

Кліматолог Жюльєн Ніколя з Copernicus зазначив, що січневі температури були на 0,09°C вищими за попередній рекорд січня 2024 року — це "значний запас" у глобальному температурному вимірі.

Це стало трохи несподіваним... ви не бачите цього ефекту охолодження або принаймні тимчасового гальмування глобальної температури, який ми очікували побачити.

Стефан Рамсторф з Потсдамського університету зауважив, що це перший випадок, коли температура в період Ла-Ніньо виявилася вищою, ніж під час попереднього Ель-Ніньо.

Це викликає серйозне занепокоєння — за останні шістдесят років усі двадцять п'ять січневих періодів Ла-Ніньї були холоднішими за попередні роки.

Очікується, що цього року Ла-Ніньо буде слабшою, і вчені з Copernicus вважають, що температури в Тихому океані свідчать про можливу зупинку охолодження. Ніколя зауважив, що це явище може зникнути вже в березні.

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