Защита человека в эру ИИ. Папа Римский выпустил первую энциклику
Источник:  Vatican News

Папа Римский Лев XIV 25 мая 2026 года выпустил свою первую энциклику - Magnifica humanitas "о защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта", где он пишет, что для новой технологии нужен этический кодекс, отвечающий критериям социальной справедливости.

Главные тезисы

  • Папа Римский призывает к принятию этического кодекса для обеспечения соответствия технологий критериям социальной справедливости.
  • В энциклике поднимается проблема технократической парадигмы и отсутствия нравственного сознания у искусственного интеллекта.

В третьей главе энциклики, получившей название "Техника и доминирование. Величие человеческого лица перед обещаниями ИИ", Папа предостерегает от "технократической парадигмы", согласно которой каждый выбор определяется параметрами эффективности и прибыли. Он также говорит, что ИИ может имитировать человека, но не обладает нравственным сознанием, эмпатией, эмоциональными способностями, способностью к отношениям и духовными качествами.

В дополнение к этому, Лев XIV отмечает, что к ИИ следует подходить трезво и внимательно, сохранять ясность в ответственности и подотчетности и делать ставку на соответствующие политические и правовые рамки, независимое наблюдение и обучение пользователей. Относительно нравственного кодекса, Папа говорит, что "нет нужды в более моральном ИИ, если эту мораль определяет небольшая группа людей".

Лев XIV заодно настаивает на том, что ИИ нужно разоружить: вывести его из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции, чтобы не дать ему воцариться над человечеством. Он говорит, что эта задача важна, ведь ИИ "уже является средой, в которую мы погружены, и силой, с которой мы должны считаться".

Прежде чем Папа Римский опубликовал энциклику, представители Meta, Google и Amazon неоднократно посещали Ватикан, чтобы пообщаться как со Львом XIV, так и с другими представителями церкви относительно будущего ИИ.

Присутствовавшая на одной из встреч в апреле Верховная комиссар французского правительства по делам детей Сара Эль-Хаири сказала, что энциклика может иметь резонанс далеко за пределами Ватикана и сравнила ее с энцикликой Льва XIII 1891 года о правах работников.

Энциклика Папы может оказать достаточно огромное влияние, так же, как энциклика Льва XIII помогла создать комплексное видение того, как организовать промышленную революцию.

