Захист людини в епоху ШІ. Папа Римський випустив першу енцикліку

Папа Римський Лев XIV 25 травня 2026 року випустив свою першу енцикліку — Magnifica humanitas "про захист людської особи в епоху штучного інтелекту", де він пише, що для нової технології потрібен етичний кодекс, який відповідатиме критеріям соціальної справедливості.

Папа Римський випустив першу енциклику про ШІ та людину

У третьому розділі енцикліки, яка отримала назву "Техніка та домінування. Велич людської особи перед обіцянками ШІ", Папа застерігає від "технократичної парадигми", згідно з якою кожен вибір визначається параметрами ефективності та прибутку. Він також каже, що ШІ може імітувати людину, але не володіє моральною свідомістю, емпатією, емоційними здібностями, здатністю до стосунків та духовними якостями.

На додачу до цього, Лев XIV зазначає, що до ШІ слід підходити тверезо та пильно, зберігати ясність щодо відповідальності та підзвітності та робити ставку на відповідні політичні і правові рамки, незалежний нагляд та вишкіл користувачів. Щодо етичного кодексу, Папа каже, що "немає потреби в більш моральному ШІ, якщо цю мораль визначає невелика група людей".

Лев XIV заразом наполягає на тому, що ШІ потрібно роззброїти: вивести його з логіки військової, економічної та когнітивної конкуренції, аби не дати йому запанувати над людством. Він каже, що це завдання є важливим, адже ШІ "вже є середовищем, в яке ми занурені, і силою, з якою ми мусимо рахуватися".

Перед тим, як Папа Римський опублікував енцикліку, представники Meta, Google та Amazon неодноразово відвідували Ватикан, аби поспілкуватися як з Левом XIV, так і з іншими представниками церкви щодо майбутнього ШІ.

Верховна комісарка французького уряду у справах дітей Сара Ель-Хаїрі, яка була присутня на одній зі зустрічей у квітні, сказала, що енцикліка може мати резонанс далеко за межами Ватикану й порівняла її з енциклікою Лева XIII 1891 року про права працівників.