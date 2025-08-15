Защита от дронов РФ. В Украине создают комплекс ПВО — видео

Участник Brave1 создает комплекс ПВО "воздух-воздух" для защиты украинского неба от российских дронов. Разработка уже проходит боевые испытания.
Главные тезисы
- Участник Brave1 создает комплекс ПВО “воздух-воздух” для защиты украинского воздушного пространства от дронов из РФ.
- Михаил Федоров сообщил о прохождении боевых испытаний комплекса в Киевской и Черниговской областях.
- Компания MaXon завершила первый раунд инвестиций с поддержкой Freedom Fund и Defender Ventures.
В Украине создают комплекс ПВО против российских дронов
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, разработка комплекса уже проходит боевые испытания в Киевской и Черниговской областях.
Важно, что технология MaXon интегрирует решения других участников Brave1. Именно так работает экосистема кластера: компании, создающие эффективные решения по разным направлениям, могут их объединять.
В результате, как отметил министр, рождаются инновации, способные изменять ход войны.
