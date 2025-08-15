Защита от дронов РФ. В Украине создают комплекс ПВО — видео

Участник Brave1 создает комплекс ПВО "воздух-воздух" для защиты украинского неба от российских дронов. Разработка уже проходит боевые испытания.

В Украине создают комплекс ПВО против российских дронов

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Защита неба от вражеских дронов — один из приоритетов украинской оборонки. Участник кластера оборонных инноваций MaXon создает комплекс ПВО "воздух-воздух" с собственной системой наведения и скоростными перехватчиками для защиты больших периметров. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

По его словам, разработка комплекса уже проходит боевые испытания в Киевской и Черниговской областях.

Министр добавил, что благодаря системной поддержке Brave1 команда MaXon успешно закрыла первый раунд инвестиций, включая Freedom Fund и Defender Ventures. Компания продолжает фандрейзинг в рамках следующего раунда для ускорения R&D и масштабирования решения. Поделиться

Важно, что технология MaXon интегрирует решения других участников Brave1. Именно так работает экосистема кластера: компании, создающие эффективные решения по разным направлениям, могут их объединять.