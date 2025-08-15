Защита от дронов РФ. В Украине создают комплекс ПВО — видео
Защита от дронов РФ. В Украине создают комплекс ПВО — видео

Михаил Федоров
ПВО
Участник Brave1 создает комплекс ПВО "воздух-воздух" для защиты украинского неба от российских дронов. Разработка уже проходит боевые испытания.

Главные тезисы

  • Участник Brave1 создает комплекс ПВО “воздух-воздух” для защиты украинского воздушного пространства от дронов из РФ.
  • Михаил Федоров сообщил о прохождении боевых испытаний комплекса в Киевской и Черниговской областях.
  • Компания MaXon завершила первый раунд инвестиций с поддержкой Freedom Fund и Defender Ventures.

В Украине создают комплекс ПВО против российских дронов

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Защита неба от вражеских дронов — один из приоритетов украинской оборонки. Участник кластера оборонных инноваций MaXon создает комплекс ПВО "воздух-воздух" с собственной системой наведения и скоростными перехватчиками для защиты больших периметров.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

По его словам, разработка комплекса уже проходит боевые испытания в Киевской и Черниговской областях.

Министр добавил, что благодаря системной поддержке Brave1 команда MaXon успешно закрыла первый раунд инвестиций, включая Freedom Fund и Defender Ventures. Компания продолжает фандрейзинг в рамках следующего раунда для ускорения R&D и масштабирования решения.

Важно, что технология MaXon интегрирует решения других участников Brave1. Именно так работает экосистема кластера: компании, создающие эффективные решения по разным направлениям, могут их объединять.

В результате, как отметил министр, рождаются инновации, способные изменять ход войны.

Как отработала украинская ПВО

