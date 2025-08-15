Захист від дронів РФ. В Україні створюють комплекс ППО — відео

Учасник Brave1 створює комплекс ППО "повітря-повітря" для захисту українського неба від російських дронів. Розробка вже проходить бойові випробування.
Головні тези:
- Учасник Brave1 в Україні розробляє комплекс ППО “повітря-повітря” для захисту від російських дронів.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про проходження бойових випробувань розробленого комплексу в Київській та Чернігівській областях.
- Компанія MaXon успішно завершила перший раунд інвестицій, отримавши підтримку від Freedom Fund і Defender Ventures.
В Україні створюють комплекс ППО проти російських дронів
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, розробка комплексу вже проходить бойові випробування у Київській та Чернігівській областях.
Важливо, що технологія MaXon інтегрує рішення інших учасників Brave1. Саме так працює екосистема кластера: компанії, які створюють ефективні рішення за різними напрямами, можуть обʼєднувати їх.
У результаті, як зазначив міністр, народжуються інновації, здатні змінювати хід війни.
