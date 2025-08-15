Захист від дронів РФ. В Україні створюють комплекс ППО — відео

Учасник Brave1 створює комплекс ППО "повітря-повітря" для захисту українського неба від російських дронів. Розробка вже проходить бойові випробування.

В Україні створюють комплекс ППО проти російських дронів

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Захист неба від ворожих дронів — один із пріоритетів української оборонки. Учасник кластера оборонних інновацій MaXon створює комплекс ППО "повітря-повітря" з власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами для захисту великих периметрів. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України

За його словами, розробка комплексу вже проходить бойові випробування у Київській та Чернігівській областях.

Міністр додав, що завдяки системній підтримці Brave1 команда MaXon успішно закрила перший раунд інвестицій, зокрема від Freedom Fund і Defender Ventures. Компанія продовжує фандрейзинг у межах наступного раунду для прискорення R&D та масштабування рішення. Поширити

Важливо, що технологія MaXon інтегрує рішення інших учасників Brave1. Саме так працює екосистема кластера: компанії, які створюють ефективні рішення за різними напрямами, можуть обʼєднувати їх.