Захист від дронів РФ. В Україні створюють комплекс ППО — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Захист від дронів РФ. В Україні створюють комплекс ППО — відео

Михайло Федоров
ППО

Учасник Brave1 створює комплекс ППО "повітря-повітря" для захисту українського неба від російських дронів. Розробка вже проходить бойові випробування.

Головні тези:

  • Учасник Brave1 в Україні розробляє комплекс ППО “повітря-повітря” для захисту від російських дронів.
  • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про проходження бойових випробувань розробленого комплексу в Київській та Чернігівській областях.
  • Компанія MaXon успішно завершила перший раунд інвестицій, отримавши підтримку від Freedom Fund і Defender Ventures.

В Україні створюють комплекс ППО проти російських дронів

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Захист неба від ворожих дронів — один із пріоритетів української оборонки. Учасник кластера оборонних інновацій MaXon створює комплекс ППО "повітря-повітря" з власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами для захисту великих периметрів.

За його словами, розробка комплексу вже проходить бойові випробування у Київській та Чернігівській областях.

Міністр додав, що завдяки системній підтримці Brave1 команда MaXon успішно закрила перший раунд інвестицій, зокрема від Freedom Fund і Defender Ventures. Компанія продовжує фандрейзинг у межах наступного раунду для прискорення R&D та масштабування рішення.

Важливо, що технологія MaXon інтегрує рішення інших учасників Brave1. Саме так працює екосистема кластера: компанії, які створюють ефективні рішення за різними напрямами, можуть обʼєднувати їх.

У результаті, як зазначив міністр, народжуються інновації, здатні змінювати хід війни.

