Затемнение столетия уже близко — известна дата

2 августа 2027 года запомнится многим жителям планеты Земля, ведь именно тогда произойдет долгожданное затмение столетия. У всех желающих есть время, чтобы тщательно к нему подготовиться.

Затмение столетия — что сейчас о нем известно

По словам ученых, именно 2 августа 2027 года человечество будет наблюдать самое продолжительное в этом веке солнечное затмение.

Что важно понимать, некоторые регионы нашей планеты более чем на 6 минут погрузятся в тотальную тьму, пишет Onet.

Ключевой особенностью этого долгожданного события является то, что именно в Египте затемнение достигнет своего пика, однако насладиться им можно будет и в других местах на Земле.

Что касается Европы, полное затмение августа 2027 года будет видно на юге Испании, например, в Малаге или Кадисе, а также в Гибралтаре. В свою очередь, Польша и другие регионы Европы попадут "только" на частичное затмение.

Украинцы имеют возможность прямо сейчас спланировать свои отпуска на август 2027 года, чтобы не пропустить это редкое космическое событие.