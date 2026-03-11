Затемнение столетия уже близко — известна дата
Наука и медицина
Дата публикации

Затемнение столетия уже близко — известна дата

Затмение столетия – что сейчас о нем известно
Читати українською
Источник:  online.ua

2 августа 2027 года запомнится многим жителям планеты Земля, ведь именно тогда произойдет долгожданное затмение столетия. У всех желающих есть время, чтобы тщательно к нему подготовиться.

Главные тезисы

  • Пик затемнения смогут наблюдать жители Египта.
  • Однако его удастся увидеть и в других странах.

Затмение столетия — что сейчас о нем известно

По словам ученых, именно 2 августа 2027 года человечество будет наблюдать самое продолжительное в этом веке солнечное затмение.

Что важно понимать, некоторые регионы нашей планеты более чем на 6 минут погрузятся в тотальную тьму, пишет Onet.

Ключевой особенностью этого долгожданного события является то, что именно в Египте затемнение достигнет своего пика, однако насладиться им можно будет и в других местах на Земле.

Что касается Европы, полное затмение августа 2027 года будет видно на юге Испании, например, в Малаге или Кадисе, а также в Гибралтаре. В свою очередь, Польша и другие регионы Европы попадут "только" на частичное затмение.

Украинцы имеют возможность прямо сейчас спланировать свои отпуска на август 2027 года, чтобы не пропустить это редкое космическое событие.

Следующего затмения века будет сложно дождаться, ведь оно произойдет аж в 2114 году.

