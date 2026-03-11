Затемнення століття вже близько — відома дата

2 серпня 2027 року запам'ятається багатьом мешканцям планети Земля, адже саме тоді відбудеться довгоочікуване Затемнення століття. У всіх бажаючих ще є час, щоб ретельно до нього підготуватися.
Головні тези:
- Пік затемнення зможуть спостерігати мешканці Єгипту.
- Однак його вдасться побачити й в інших країнах світу.
Затемнення століття — що наразі про нього відомо
За словами науковців, саме 2 серпня 2027 року людство спостерігатиме найдовше в цьому столітті сонячне затемнення.
Що важливо розуміти, деякі регіони нашої планети на понад 6 хвилин поринуть у тотальну пітьму, пише Onet.
Ключовою особливістю цієї довгоочікуваної події є те, що саме в Єгипті затемнення сягне свого піку, однак насолодитися ним можна буде і в інших місцях на Землі.
Українці мають можливість просто зараз спланувати свої відпустки на серпень 2027 року, щоб не пропусти цію рідкісну космічну подію.
Наступного Затеменення століття буде складно дочекатися, адже воно відбудеться аж в 2114 році.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-