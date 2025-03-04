"Заткнитесь н*хр*н". Группа Green Day разнесла Трампа, Вэнса и Маска
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Заткнитесь н*хр*н". Группа Green Day разнесла Трампа, Вэнса и Маска

Green Day на стороне Украины и Зеленского
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Источник:  online.ua

Все большее число известных и влиятельных людей поддерживают Украину и ее лидера Владимира Зеленского после громкого скандала в Белом доме. На этот раз за украинцев вступилась американская рок-группа Green Day, которая не сдерживала эмоций по этому поводу.

Главные тезисы

  • Аудитория концерта поддержала призывы группы громкими овациями, выразив свою поддержку Украине.
  • Green Day не скрывает свое отношение к Трампу и его команде.

Green Day на стороне Украины и Зеленского

Артисты решили озвучить свою позицию на выступлении в Австралии 2 марта.

Так, лидер группы Билли Джо Армстронг обратился к фанатам и спросил, "хотят ли они, чтобы Трамп заткнулся".

Разве вы не хотите, чтобы Илон Маск заткнулся н*хр*н? Разве вы не хотите, чтобы Дональд Трамп заткнулся н*хр*н? — спросил певец, после чего собравшиеся на концерте поддержали его громкими овациями.

Артист не обошел своим вниманием и вице-президента Джея Ди Венса.

Фронтмен унизил его во время исполнения песни "Jesus of Suburbia", а также поддержал Украину.

Am I retarted or am I just JD Vance (Я отстал, или я просто Джей Ди Вэнс — ред.). Мы дети войны и мира: от Украины и до Среднего Запада — ред), — спел Джо.

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