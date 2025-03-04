"Заткнитесь н*хр*н". Группа Green Day разнесла Трампа, Вэнса и Маска

Все большее число известных и влиятельных людей поддерживают Украину и ее лидера Владимира Зеленского после громкого скандала в Белом доме. На этот раз за украинцев вступилась американская рок-группа Green Day, которая не сдерживала эмоций по этому поводу.
Главные тезисы
- Аудитория концерта поддержала призывы группы громкими овациями, выразив свою поддержку Украине.
- Green Day не скрывает свое отношение к Трампу и его команде.
Green Day на стороне Украины и Зеленского
Артисты решили озвучить свою позицию на выступлении в Австралии 2 марта.
Так, лидер группы Билли Джо Армстронг обратился к фанатам и спросил, "хотят ли они, чтобы Трамп заткнулся".
Артист не обошел своим вниманием и вице-президента Джея Ди Венса.
Фронтмен унизил его во время исполнения песни "Jesus of Suburbia", а также поддержал Украину.
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