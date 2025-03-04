"Заткніться н*хр*н". Гурт Green Day розніс вщент Трампа, Венса і Маска

Дедалі більше відомих та впливових людей підтримують Україну та її лідера Володимира Зеленського після гучного скандалу у Білому домі. Цього разу за українців заступився американський рок-гурт Green Day, який не стримував емоцій з цього приводу.
Головні тези:
- Аудиторія концерту підтримала заклики гурту гучними оваціями, висловивши свою підтримку Україні.
- Green Day не приховує своє ставлення до Трампа та його команди.
Green Day на боці України та Зеленського
Артисти вирішили озвучити свою позицію під час виступу у Австралії 2 березня.
Так, лідер гурту Біллі Джо Армстронг звернувся до фанатів та запитав, чи "хочуть вони, аби Трамп заткнувся".
Артист не оминув свою увагою і віцепрезидента Джея Ді Венса.
Фронтмен принизив його під час виконання пісні "Jesus of Suburbia", а також підтримав Україні.
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