"Заткніться н*хр*н". Гурт Green Day розніс вщент Трампа, Венса і Маска
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Заткніться н*хр*н". Гурт Green Day розніс вщент Трампа, Венса і Маска

Green Day на боці України та Зеленського
Джерело:  online.ua

Дедалі більше відомих та впливових людей підтримують Україну та її лідера Володимира Зеленського після гучного скандалу у Білому домі. Цього разу за українців заступився американський рок-гурт Green Day, який не стримував емоцій з цього приводу.

Головні тези:

  • Аудиторія концерту підтримала заклики гурту гучними оваціями, висловивши свою підтримку Україні.
  • Green Day не приховує своє ставлення до Трампа та його команди.

Green Day на боці України та Зеленського

Артисти вирішили озвучити свою позицію під час виступу у Австралії 2 березня.

Так, лідер гурту Біллі Джо Армстронг звернувся до фанатів та запитав, чи "хочуть вони, аби Трамп заткнувся".

Хіба ви не хочете, щоб Ілон Маск заткнувся н*хр*н? Хіба ви не хочете, щоб Дональд Трамп заткнувся н*хр*н? — запитав співак, після чого присутні на концерті підтримали його гучними оваціями.

Артист не оминув свою увагою і віцепрезидента Джея Ді Венса.

Фронтмен принизив його під час виконання пісні "Jesus of Suburbia", а також підтримав Україні.

Am I retarted or am I just JD Vance (Чи я відсталий, чи я просто Джей Ді Венс — ред.). We are the kids of war and peace: from Ukraine to Middle East (Ми діти війни і миру: від України і до Середнього Заходу — ред.), — заспівав Джо.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Стівен Кінг заступився за Україну і Зеленського та принизив Трампа
Кінг
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Мене нудить". Стівен Кінг з сином заступилися за Зеленського та Україну
Кінг
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Голлівудський актор Міша Коллінз поставив на місце Венса й підтримав Україну — відео
Коллінз

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?