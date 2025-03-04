"Заткніться н*хр*н". Гурт Green Day розніс вщент Трампа, Венса і Маска

Дедалі більше відомих та впливових людей підтримують Україну та її лідера Володимира Зеленського після гучного скандалу у Білому домі. Цього разу за українців заступився американський рок-гурт Green Day, який не стримував емоцій з цього приводу.

Green Day на боці України та Зеленського

Артисти вирішили озвучити свою позицію під час виступу у Австралії 2 березня.

Так, лідер гурту Біллі Джо Армстронг звернувся до фанатів та запитав, чи "хочуть вони, аби Трамп заткнувся".

Хіба ви не хочете, щоб Ілон Маск заткнувся н*хр*н? Хіба ви не хочете, щоб Дональд Трамп заткнувся н*хр*н? — запитав співак, після чого присутні на концерті підтримали його гучними оваціями. Поширити

Артист не оминув свою увагою і віцепрезидента Джея Ді Венса.

Фронтмен принизив його під час виконання пісні "Jesus of Suburbia", а також підтримав Україні.