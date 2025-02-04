Зависимость и дезинформация. Почему TikTok стал опасным для украинцев

Результаты многих международных академических исследований указывают на то, что негативное влияние китайского сервиса TikTok на его аудиторию не является выдумкой и преувеличением. Более того, как удалось выяснить, платформу активно используют для распространения откровенно вражеских нарративов в Украине.

Что важно знать о TikTok

Исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA обнародовала исследование «TikTok как оружие, сломавшее большие социальные платформы и атакующее демократические институты».

Эксперты обращают внимание на то, что китайская платформа построена на принципе "дофаминовых петель".

Речь идет о том, что каждое новое видео создает небольшое, но непредсказуемое вознаграждение, стимулирующее высвобождение дофамина — нейромедиатора, отвечающего за чувство удовольствия.

Этот механизм похож на работу игровых автоматов: пользователь не может предусмотреть, когда получит следующую дозу удовольствия, что заставляет его постоянно прокручивать ленту. Поделиться

Что важно понимать, описанный цикл де-факто провоцирует формирование поведенческой зависимости, которая проявляется в:

неконтролируемом увеличении времени, проведенного на платформе;

постоянному влечению к краткосрочным удовольствиям, даже если это мешает долгосрочным целям;

социальной изоляции, поскольку пользователи все больше времени проводят в виртуальном мире вместо реальных социальных взаимодействий.

Фото: flickr.com

Более того, недавно стало известно, что чрезмерное использование TikTok провоцирует структурные и функциональные изменения в мозге.

В первую очередь речь идет о:

уменьшение объема серого вещества в зонах, ответственных за когнитивный контроль и память; нарушении функции внимания: — способность концентрироваться на задачах снижается до 47 секунд; Рост уровня тревожности и депрессии, особенно среди молодежи.