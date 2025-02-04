Зависимость и дезинформация. Почему TikTok стал опасным для украинцев
Категория
Технологии
Дата публикации

Зависимость и дезинформация. Почему TikTok стал опасным для украинцев

Что важно знать о TikTok
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Источник:  online.ua

Результаты многих международных академических исследований указывают на то, что негативное влияние китайского сервиса TikTok на его аудиторию не является выдумкой и преувеличением. Более того, как удалось выяснить, платформу активно используют для распространения откровенно вражеских нарративов в Украине.

Главные тезисы

  • TikTok провоцирует поведенческую зависимость с помощью механизма "дофаминовых петель".
  • Китайский сервис распространяет дезинформацию о мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования в Украине.

Что важно знать о TikTok

Исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA обнародовала исследование «TikTok как оружие, сломавшее большие социальные платформы и атакующее демократические институты».

Эксперты обращают внимание на то, что китайская платформа построена на принципе "дофаминовых петель".

Речь идет о том, что каждое новое видео создает небольшое, но непредсказуемое вознаграждение, стимулирующее высвобождение дофамина — нейромедиатора, отвечающего за чувство удовольствия.

Этот механизм похож на работу игровых автоматов: пользователь не может предусмотреть, когда получит следующую дозу удовольствия, что заставляет его постоянно прокручивать ленту.

Что важно понимать, описанный цикл де-факто провоцирует формирование поведенческой зависимости, которая проявляется в:

  • неконтролируемом увеличении времени, проведенного на платформе;

  • постоянному влечению к краткосрочным удовольствиям, даже если это мешает долгосрочным целям;

  • социальной изоляции, поскольку пользователи все больше времени проводят в виртуальном мире вместо реальных социальных взаимодействий.

Фото: flickr.com

Более того, недавно стало известно, что чрезмерное использование TikTok провоцирует структурные и функциональные изменения в мозге.

В первую очередь речь идет о:

  1. уменьшение объема серого вещества в зонах, ответственных за когнитивный контроль и память;

  2. нарушении функции внимания: — способность концентрироваться на задачах снижается до 47 секунд;

  3. Рост уровня тревожности и депрессии, особенно среди молодежи.

В Украине TikTok активно используется для распространения дезинформации, в частности, касательно мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования (ТЦК). Типичны видео, утверждающие о «незаконных методах призыва» или «охоты» на призывников. Эти материалы часто сопровождаются эмоциональными призывами во избежание мобилизации, что создает панические настроения среди населения.

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