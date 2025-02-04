Зависимость и дезинформация. Почему TikTok стал опасным для украинцев

Результаты многих международных академических исследований указывают на то, что негативное влияние китайского сервиса TikTok на его аудиторию не является выдумкой и преувеличением. Более того, как удалось выяснить, платформу активно используют для распространения откровенно вражеских нарративов в Украине.
Главные тезисы
- TikTok провоцирует поведенческую зависимость с помощью механизма "дофаминовых петель".
- Китайский сервис распространяет дезинформацию о мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования в Украине.
Что важно знать о TikTok
Исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA обнародовала исследование «TikTok как оружие, сломавшее большие социальные платформы и атакующее демократические институты».
Эксперты обращают внимание на то, что китайская платформа построена на принципе "дофаминовых петель".
Речь идет о том, что каждое новое видео создает небольшое, но непредсказуемое вознаграждение, стимулирующее высвобождение дофамина — нейромедиатора, отвечающего за чувство удовольствия.
Что важно понимать, описанный цикл де-факто провоцирует формирование поведенческой зависимости, которая проявляется в:
неконтролируемом увеличении времени, проведенного на платформе;
постоянному влечению к краткосрочным удовольствиям, даже если это мешает долгосрочным целям;
социальной изоляции, поскольку пользователи все больше времени проводят в виртуальном мире вместо реальных социальных взаимодействий.
Более того, недавно стало известно, что чрезмерное использование TikTok провоцирует структурные и функциональные изменения в мозге.
В первую очередь речь идет о:
уменьшение объема серого вещества в зонах, ответственных за когнитивный контроль и память;
нарушении функции внимания: — способность концентрироваться на задачах снижается до 47 секунд;
Рост уровня тревожности и депрессии, особенно среди молодежи.
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