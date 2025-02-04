Залежність і дезінформація. Чому TikTok став небезпечним для українців

Результати багатьох міжнародних академічних досліджень вказують на те, що негативний вплив китайського сервісу TikTok на його ж аудиторію не є вигадкою та перебільшення. Ба більше, як вдалося з'ясувати, платформу активно використовують для поширення відверто ворожих наративів в Україні.
Головні тези:
- TikTok провокує поведінкову залежність за допомогою механізму “дофамінових петель”.
- Китайський сервіс поширює дезінформацію стосовно мобілізації та діяльності територіальних центрів комплектування в Україні.
Що важливо знати про TikTok
Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA оприлюднила дослідження «TikTok як зброя, що зламала великі соціальні платформи та атакує демократичні інституції».
Експерти звертають увагу на те, що китайська платформа побудована на принципі “дофамінових петель”.
Йдеться про те, що кожне нове відео створює невелику, але непередбачувану винагороду, що стимулює вивільнення дофаміну — нейромедіатора, який відповідає за відчуття задоволення.
Що важливо розуміти, описаний цикл де-факто провокує формування поведінкової залежності, яка проявляється у:
неконтрольованому збільшенні часу, проведеного на платформі;
постійному потягу до короткострокових задоволень, навіть коли це заважає довгостроковим цілям;
соціальній ізоляції, оскільки користувачі все більше часу проводять у віртуальному світі, замість реальних соціальних взаємодій.
Ба більше, нещодавно стало відомо, що надмірне використання TikTok провокує структурні та функціональні зміни в мозку.
Насамперед йдеться про:
зменшення об’єму сірої речовини в зонах, відповідальних за когнітивний контроль та пам’ять;
Порушення функції уваги: здатність концентруватися на завданнях знижується до 47 секунд;
Зростання рівня тривожності та депресії, особливо серед молоді.
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