Залежність і дезінформація. Чому TikTok став небезпечним для українців

Результати багатьох міжнародних академічних досліджень вказують на те, що негативний вплив китайського сервісу TikTok на його ж аудиторію не є вигадкою та перебільшення. Ба більше, як вдалося з'ясувати, платформу активно використовують для поширення відверто ворожих наративів в Україні.

Що важливо знати про TikTok

Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA оприлюднила дослідження «TikTok як зброя, що зламала великі соціальні платформи та атакує демократичні інституції».

Експерти звертають увагу на те, що китайська платформа побудована на принципі “дофамінових петель”.

Йдеться про те, що кожне нове відео створює невелику, але непередбачувану винагороду, що стимулює вивільнення дофаміну — нейромедіатора, який відповідає за відчуття задоволення.

Цей механізм схожий на роботу ігрових автоматів: користувач не може передбачити, коли отримає наступну «дозу» задоволення, що змушує його постійно прокручувати стрічку. Поширити

Що важливо розуміти, описаний цикл де-факто провокує формування поведінкової залежності, яка проявляється у:

неконтрольованому збільшенні часу, проведеного на платформі;

постійному потягу до короткострокових задоволень, навіть коли це заважає довгостроковим цілям;

соціальній ізоляції, оскільки користувачі все більше часу проводять у віртуальному світі, замість реальних соціальних взаємодій.

Фото: flickr.com

Ба більше, нещодавно стало відомо, що надмірне використання TikTok провокує структурні та функціональні зміни в мозку.

Насамперед йдеться про:

зменшення об’єму сірої речовини в зонах, відповідальних за когнітивний контроль та пам’ять; Порушення функції уваги: здатність концентруватися на завданнях знижується до 47 секунд; Зростання рівня тривожності та депресії, особливо серед молоді.