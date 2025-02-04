Залежність і дезінформація. Чому TikTok став небезпечним для українців
Категорія
Технології
Дата публікації

Залежність і дезінформація. Чому TikTok став небезпечним для українців

Що важливо знати про небезпеку TikTok
Джерело:  online.ua

Результати багатьох міжнародних академічних досліджень вказують на те, що негативний вплив китайського сервісу TikTok на його ж аудиторію не є вигадкою та перебільшення. Ба більше, як вдалося з'ясувати, платформу активно використовують для поширення відверто ворожих наративів в Україні.

Головні тези:

  • TikTok провокує поведінкову залежність за допомогою механізму “дофамінових петель”.
  • Китайський сервіс поширює дезінформацію стосовно мобілізації та діяльності територіальних центрів комплектування в Україні.

Що важливо знати про TikTok

Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA оприлюднила дослідження «TikTok як зброя, що зламала великі соціальні платформи та атакує демократичні інституції».

Експерти звертають увагу на те, що китайська платформа побудована на принципі “дофамінових петель”.

Йдеться про те, що кожне нове відео створює невелику, але непередбачувану винагороду, що стимулює вивільнення дофаміну — нейромедіатора, який відповідає за відчуття задоволення.

Цей механізм схожий на роботу ігрових автоматів: користувач не може передбачити, коли отримає наступну «дозу» задоволення, що змушує його постійно прокручувати стрічку.

Що важливо розуміти, описаний цикл де-факто провокує формування поведінкової залежності, яка проявляється у:

  • неконтрольованому збільшенні часу, проведеного на платформі;

  • постійному потягу до короткострокових задоволень, навіть коли це заважає довгостроковим цілям;

  • соціальній ізоляції, оскільки користувачі все більше часу проводять у віртуальному світі, замість реальних соціальних взаємодій.

Фото: flickr.com

Ба більше, нещодавно стало відомо, що надмірне використання TikTok провокує структурні та функціональні зміни в мозку.

Насамперед йдеться про:

  1. зменшення об’єму сірої речовини в зонах, відповідальних за когнітивний контроль та пам’ять;

  2. Порушення функції уваги: здатність концентруватися на завданнях знижується до 47 секунд;

  3. Зростання рівня тривожності та депресії, особливо серед молоді.

В Україні TikTok активно використовується для поширення дезінформації, зокрема щодо мобілізації та діяльності територіальних центрів комплектування (ТЦК). Типовими є відео, які стверджують про «незаконні методи призову» або «полювання» на призовників. Ці матеріали часто супроводжуються емоційними закликами до уникнення мобілізації, що створює панічні настрої серед населення.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Інструмент дезінформації та маніпуляцій. Як та чому TikTok є загрозою для України
Інструмент дезінформації та маніпуляцій. Як та чому TikTok є загрозою для України
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
За прикладом США. Естонія пропонує заборонити TikTok в Європі
За прикладом США. Естонія пропонує заборонити TikTok в Європі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
TikTok подякував Трампу за відновлення роботи у США
TikTok

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?