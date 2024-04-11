Завладели 160 млн грн. В Харькове разоблачили группу, которая присвоила средства на восстановление
Категория
Украина
Дата публикации

Завладели 160 млн грн. В Харькове разоблачили группу, которая присвоила средства на восстановление

НАБУ
НАБУ
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В Харьковской области разоблачили 7 человек, завладевших 160 млн грн, которые были выделены на восстановление инфраструктуры.

Схема присвоения средств на восстановление Харькова

НАБУ и САП сообщают, что организованную грубую создали в 2022 году, чтобы завладеть госсредствами для восстановления критической инфраструктуры Харькова.

Организатор группы, влиятельный бизнесмен, вступил в сговор с первым заместителем гендиректора КП "Харьковские тепловые сети".

Бизнесмен добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли. Военное положение участники сделки использовали в качестве повода не проводить открытые торги.

В дальнейшем он через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В то же время КП имело с этим производителем прямые хозяйственные отношения.

В НАБУ отмечают, что реализация схемы нанесла ущерб на сумму 159,5 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

Часть этих средств на сумму 22 млн грн была предоставлена Всемирным Банком (Международный банк реконструкции и возрождения) и предназначалась для развития городской инфраструктуры.

Что грозит подозреваемым

Подозрение получили 7 человек:

  • лидеру организованной группы;

  • первому заместителю генерального директора и одному из директоров КП "Харьковские тепловые сети";

  • четырем лицам, подконтрольным лидеру организованной группы.

Их обвиняют по трем статьям:

  • использование поддельных документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины — штраф до 73 тысяч гривен или пробационный надзор или заключение до двух лет);

  • присвоение, использование или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 УКУ — заключение на 7-12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет);

  • совершение уголовного правонарушения по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 УКУ).

В НАБУ продолжают устанавливать другие преступные эпизоды группы.

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