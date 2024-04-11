Заволоділи 160 млн грн. У Харкові викрили групу, які привласнила кошти на відбудову
Категорія
Україна
Дата публікації

Заволоділи 160 млн грн. У Харкові викрили групу, які привласнила кошти на відбудову

НАБУ
НАБУ

На Харківщині викрили 7 осіб, які заволоділи 160 млн грн, що були виділені на відновлення інфраструктури.

Схема привласення коштів на відновлення Харкова

НАБУ і САП повідомляють, що організовану грубу створили у 2022 році, щоб заволодіти держкоштами для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Організатор групи, впливовий бізнесмен, вступив у змову з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі».

Бізнесмен домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. Воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.

Надалі він через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.

У НАБУ зазначають, що реалізація схеми завдала збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури.

Що загрожує підозрюваним

Підозру отримали 7 осіб:

  • лідеру організованої групи;

  • першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;

  • чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.

Їх звинувачують за трьома статтями:

  • використання підроблених документів (ч. 4 ст. 358 КК України — штраф до 73 тисяч гривень чи пробаційний нагляд або увʼязнення до двох років);

  • привласнення, використання чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ — увʼязнення на 7-12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років);

  • вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ККУ).

У НАБУ продовжують встановлювати інші злочинні епізоди групи.

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