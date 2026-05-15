Завод "Газпрома" в Астраханской области снова остановился после удара Украины
Источник:  Reuters

Как удалось узнать редакции Reuters, газоперерабатывающий завод "Газпрома" в Астраханской области РФ в очередной раз "заморозил" производство автомобильного горючего после пожара, разгоревшегося 13 мая в результате атаки Украины.

Главные тезисы

  • В 2025 году этот завод уже попадал под удары Украины.
  • На восстановление его работы могут уйти еще несколько месяцев.

Согласно данным анонимных источников, остановила свою работу комбинированная установка по переработке стабильного конденсата мощностью 3 млн. метрических тонн в год.

Что важно понимать, она занимается производством бензина и дизеля на предприятии.

На фоне последних событий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин начал придумывать, что обломки дрона, а не сам БПЛА, спровоцировал пожар на газоперерабатывающем заводе.

Как утверждают инсайдеры СМИ, на возобновление производства автомобильного горючего могут потратить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Один из источников сообщил, что Астраханский завод не работал с сентября прошлого года и возобновил переработку конденсата и производство автомобильного горючего всего за несколько недель до последней атаки в апреле.

Еще один инсайдер сообщил, что в результате украинского удара также было повреждено оборудование для переработки сероводорода и восстановление серы.

