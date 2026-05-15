Как удалось узнать редакции Reuters, газоперерабатывающий завод "Газпрома" в Астраханской области РФ в очередной раз "заморозил" производство автомобильного горючего после пожара, разгоревшегося 13 мая в результате атаки Украины.

Согласно данным анонимных источников, остановила свою работу комбинированная установка по переработке стабильного конденсата мощностью 3 млн. метрических тонн в год.

Что важно понимать, она занимается производством бензина и дизеля на предприятии.

На фоне последних событий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин начал придумывать, что обломки дрона, а не сам БПЛА, спровоцировал пожар на газоперерабатывающем заводе.

Как утверждают инсайдеры СМИ, на возобновление производства автомобильного горючего могут потратить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Один из источников сообщил, что Астраханский завод не работал с сентября прошлого года и возобновил переработку конденсата и производство автомобильного горючего всего за несколько недель до последней атаки в апреле.

Еще один инсайдер сообщил, что в результате украинского удара также было повреждено оборудование для переработки сероводорода и восстановление серы.