Как удалось узнать редакции Reuters, газоперерабатывающий завод "Газпрома" в Астраханской области РФ в очередной раз "заморозил" производство автомобильного горючего после пожара, разгоревшегося 13 мая в результате атаки Украины.
Главные тезисы
- В 2025 году этот завод уже попадал под удары Украины.
- На восстановление его работы могут уйти еще несколько месяцев.
Дипстрайки Украины становятся все сильнее
Согласно данным анонимных источников, остановила свою работу комбинированная установка по переработке стабильного конденсата мощностью 3 млн. метрических тонн в год.
Что важно понимать, она занимается производством бензина и дизеля на предприятии.
На фоне последних событий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин начал придумывать, что обломки дрона, а не сам БПЛА, спровоцировал пожар на газоперерабатывающем заводе.
Как утверждают инсайдеры СМИ, на возобновление производства автомобильного горючего могут потратить от нескольких недель до нескольких месяцев.
Еще один инсайдер сообщил, что в результате украинского удара также было повреждено оборудование для переработки сероводорода и восстановление серы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-