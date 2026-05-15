Завод "Газпрому" в Астраханській області знову зупинився після удару України

Як вдалося дізнатися редакції Reuters, газопереробний завод "Газпрому" в Астраханській області РФ вкотре “заморозив” виробництво автомобільного пального після пожежі, яка розгорілися 13 травня внаслідок атаки України.

Діпстрайки України мають дедалі сильніший ефект

Згідно з даними анонімних джерел, зупинила свою роботу комбінована установка з переробки стабільного конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік.

Що важливо розуміти, вона займається виробництвом бензину і дизеля на підприємстві.

На тлі останніх подій губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін почав вигадувати, що уламки дрона, а не сам БпЛА, спровокував пожежу на газопереробному заводі.

Як стверджують інсайдери ЗМІ, відновлення виробництва автомобільного пального може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Одне з джерел повідомило, що Астраханський завод не працював із вересня минулого року й відновив переробку конденсату та виробництво автомобільного пального лише за кілька тижнів до останньої атаки у квітні.

Ще один інсайдер повідомив, що внаслідок українського удару також було пошкоджене обладнання для переробки сірководню та відновлення сірки.