Як вдалося дізнатися редакції Reuters, газопереробний завод "Газпрому" в Астраханській області РФ вкотре “заморозив” виробництво автомобільного пального після пожежі, яка розгорілися 13 травня внаслідок атаки України.
Головні тези:
- Раніше, в 2025 році, цей завод уже потрапляв під удари України.
- На відновлення його роботи можуть витрати ще кілька місяців.
Діпстрайки України мають дедалі сильніший ефект
Згідно з даними анонімних джерел, зупинила свою роботу комбінована установка з переробки стабільного конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік.
Що важливо розуміти, вона займається виробництвом бензину і дизеля на підприємстві.
На тлі останніх подій губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін почав вигадувати, що уламки дрона, а не сам БпЛА, спровокував пожежу на газопереробному заводі.
Як стверджують інсайдери ЗМІ, відновлення виробництва автомобільного пального може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.
Ще один інсайдер повідомив, що внаслідок українського удару також було пошкоджене обладнання для переробки сірководню та відновлення сірки.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-