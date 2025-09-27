Зеленская отреагировала на загадочные образы Мелании Трамп и королевы Камиллы

Последние несколько дней в сети активно обсуждают наряды первой леди США Мелании Трамп и королевы Великобритании Камиллы, которые они выбрали для банкета в Виндзорском замке. Дело в том, что платья женщин напоминали флаг Украины, которая уже более 11 лет сдерживает агрессию России. Этот интересный момент прокомментировала жена украинского лидера Елена Зеленская.
Главные тезисы
- Первая леди Украины считает, что друзья всегда найдут способ поддержать нашу страну.
- Она считает, что Камилла и Мелания думают об украинском народе.
Первая леди Украины озвучила свое предположение
Журналисты поинтересовались у Елены Зеленской, согласовывают ли цвета и фасоны одежды перед визитом к монархам.
По мнению супруги президента, такое правило вряд ли существует.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что все, кто хотят продемонстрировать свою приверженность и поддержку Украины, выбирают цвет ее флага:
Что важно понимать, британская королевская семья традиционно соблюдает конституционный нейтралитет и не может открыто вмешиваться в политические процессы или прямо выражать поддержку тем или иным государствам в конфликтах.
Однако западные журналисты узнали, что именно король Великобритании Чарльз III смог наконец уговорить американского лидера Дональда Трампа поддержать Украину и убедил его, что она победит в войне.
