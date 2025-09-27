Зеленская отреагировала на загадочные образы Мелании Трамп и королевы Камиллы

Последние несколько дней в сети активно обсуждают наряды первой леди США Мелании Трамп и королевы Великобритании Камиллы, которые они выбрали для банкета в Виндзорском замке. Дело в том, что платья женщин напоминали флаг Украины, которая уже более 11 лет сдерживает агрессию России. Этот интересный момент прокомментировала жена украинского лидера Елена Зеленская.

Первая леди Украины озвучила свое предположение

Журналисты поинтересовались у Елены Зеленской, согласовывают ли цвета и фасоны одежды перед визитом к монархам.

По мнению супруги президента, такое правило вряд ли существует.

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Однако нельзя игнорировать тот факт, что все, кто хотят продемонстрировать свою приверженность и поддержку Украины, выбирают цвет ее флага:

Я считаю, что это счастливое совпадение. Однако оно говорит, что лидеры двух стран думали о нас. И вышло так, как они, вероятно, подсознательно запланировали. Елена Зеленская Первая леди Украины

Что важно понимать, британская королевская семья традиционно соблюдает конституционный нейтралитет и не может открыто вмешиваться в политические процессы или прямо выражать поддержку тем или иным государствам в конфликтах.