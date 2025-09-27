Зеленська відреагувала на загадкові образи Меланії Трамп і королеви Камілли

Останні кілька днів у мережі активно обговорюють вбрання першої леді США Меланії Трамп і королеви Великої Британії Камілли, які вони обрали для банкету у Віндзорському замку. Річ у тім, що сукні жінок нагадували прапор України, яка уже понад 11 років стримує агресію Росії. Цей цікавий момент прокоментувала дружина українського лідера — Олена Зеленська.

Перша леді України озвучила своє припущення

Журналісти поцікавилися в Олени Зеленської, чи узгоджують кольори та фасони одягу перед візитом до королівських осіб.

На думку дружини президента, що таке правило навряд чи існує.

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Проте не можна ігнорувати той факт, що всі, хто хочуть продемонструвати свою прихильність і підтримку України, обирають кольори її прапора:

Я вважаю, що це щасливе співпадіння. Проте воно говорить, що лідери цих двох країн думали про нас. І вийшло так, як вони, мабуть, підсвідомо запланували. Олена Зеленська Перша леді України

Що важливо розуміти, британська королівська родина традиційно дотримується конституційного нейтралітету й не може відкрито втручатися в політичні процеси чи прямо висловлювати підтримку тим чи іншим державам у конфліктах.