Зеленська відреагувала на загадкові образи Меланії Трамп і королеви Камілли

Останні кілька днів у мережі активно обговорюють вбрання першої леді США Меланії Трамп і королеви Великої Британії Камілли, які вони обрали для банкету у Віндзорському замку. Річ у тім, що сукні жінок нагадували прапор України, яка уже понад 11 років стримує агресію Росії. Цей цікавий момент прокоментувала дружина українського лідера — Олена Зеленська.
Головні тези:
- Перша леді України вважає, що друзі завжди знайдуть спосіб підтримати нашу країну.
- Вона вважає, що Камілла та Меланія думають про український народ.
Перша леді України озвучила своє припущення
Журналісти поцікавилися в Олени Зеленської, чи узгоджують кольори та фасони одягу перед візитом до королівських осіб.
На думку дружини президента, що таке правило навряд чи існує.
Проте не можна ігнорувати той факт, що всі, хто хочуть продемонструвати свою прихильність і підтримку України, обирають кольори її прапора:
Що важливо розуміти, британська королівська родина традиційно дотримується конституційного нейтралітету й не може відкрито втручатися в політичні процеси чи прямо висловлювати підтримку тим чи іншим державам у конфліктах.
Однак західні журналісти дізналися, що саме король Великої Британії Чарльз III зміг врешті-решт вмовити американського лідера Дональда Трампа підтримати Україну та переконав його, що вона переможе у війні.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-