Зеленский анонсировал изменения избирательного законодательства Украины — какая причина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в январе будут готовы мирные соглашения, включая гарантии безопасности, то февраль может стать месяцем изменений в избирательное законодательство.

Все зависит от результатов переговоров — Зеленский об изменении избирательного законодательства

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос, ожидает ли Президент от Верховной Рады, что рабочий законопроект по изменениям в избирательное законодательство будет наработан до конца февраля, Зеленский ответил:

Все зависит от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов, прежде всего, по 20 пунктам (мирного — ред.) плана. Потому что если говорить о референдуме, то на него (след — ред.) выносить только двадцатипунктный план. Но все равно оно рассматривается в комплексе. Рядом с 20 точками идут гарантии безопасности двусторонние с Соединенными Штатами Америки. Поделиться

Он также отметил, что должны быть согласованы экономические вопросы, касающиеся пакета обновления Украины. По словам Зеленского, "все это идет вместе".

Я думаю, если мы все это успеем (согласовать — ред.) в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем по поводу изменений в законодательстве. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также подчеркнул, что законодательная работа зависит прежде всего от народных депутатов.

Они должны продемонстрировать работу и результат наработок, изменения избирательного законодательства, Избирательного кодекса или соответствующего законодательства и также (наработать — ред.) изменения в закон о референдуме.

Зеленский в то же время акцентировал, что по состоянию на сегодняшний день об этом еще рано говорить подробно, потому что «надо иметь результат в переговорах».

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что если ратификация мирного соглашения между Украиной, США, Россией и Европой, в случае его подписания, потребует проведения общенационального референдума, вместе с ним могут состояться и выборы Президента Украины. Это может произойти уже через 60 или 90 дней после заключения соглашения.