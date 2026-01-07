Зеленский анонсировал изменения избирательного законодательства Украины — какая причина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в январе будут готовы мирные соглашения, включая гарантии безопасности, то февраль может стать месяцем изменений в избирательное законодательство.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных изменениях в избирательное законодательство при достижении мирных соглашений и гарантий безопасности.
- Изменения в законодательстве могут быть внесены в феврале, если будут достигнуты определенные результаты в переговорах.
- Зеленский подчеркнул, что работа над законодательными изменениями зависит от действий народных депутатов и продолжения переговоров.
Все зависит от результатов переговоров — Зеленский об изменении избирательного законодательства
Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
На вопрос, ожидает ли Президент от Верховной Рады, что рабочий законопроект по изменениям в избирательное законодательство будет наработан до конца февраля, Зеленский ответил:
Он также отметил, что должны быть согласованы экономические вопросы, касающиеся пакета обновления Украины. По словам Зеленского, "все это идет вместе".
Он также подчеркнул, что законодательная работа зависит прежде всего от народных депутатов.
Они должны продемонстрировать работу и результат наработок, изменения избирательного законодательства, Избирательного кодекса или соответствующего законодательства и также (наработать — ред.) изменения в закон о референдуме.
Зеленский в то же время акцентировал, что по состоянию на сегодняшний день об этом еще рано говорить подробно, потому что «надо иметь результат в переговорах».
Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что если ратификация мирного соглашения между Украиной, США, Россией и Европой, в случае его подписания, потребует проведения общенационального референдума, вместе с ним могут состояться и выборы Президента Украины. Это может произойти уже через 60 или 90 дней после заключения соглашения.
