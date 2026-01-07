Зеленский анонсировал изменения избирательного законодательства Украины — какая причина
Украина
Зеленский анонсировал изменения избирательного законодательства Украины — какая причина

Зеленский
Источник:  Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в январе будут готовы мирные соглашения, включая гарантии безопасности, то февраль может стать месяцем изменений в избирательное законодательство.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных изменениях в избирательное законодательство при достижении мирных соглашений и гарантий безопасности.
  • Изменения в законодательстве могут быть внесены в феврале, если будут достигнуты определенные результаты в переговорах.
  • Зеленский подчеркнул, что работа над законодательными изменениями зависит от действий народных депутатов и продолжения переговоров.

Все зависит от результатов переговоров — Зеленский об изменении избирательного законодательства

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос, ожидает ли Президент от Верховной Рады, что рабочий законопроект по изменениям в избирательное законодательство будет наработан до конца февраля, Зеленский ответил:

Все зависит от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов, прежде всего, по 20 пунктам (мирного — ред.) плана. Потому что если говорить о референдуме, то на него (след — ред.) выносить только двадцатипунктный план. Но все равно оно рассматривается в комплексе. Рядом с 20 точками идут гарантии безопасности двусторонние с Соединенными Штатами Америки.

Он также отметил, что должны быть согласованы экономические вопросы, касающиеся пакета обновления Украины. По словам Зеленского, "все это идет вместе".

Я думаю, если мы все это успеем (согласовать — ред.) в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем по поводу изменений в законодательстве.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также подчеркнул, что законодательная работа зависит прежде всего от народных депутатов.

Они должны продемонстрировать работу и результат наработок, изменения избирательного законодательства, Избирательного кодекса или соответствующего законодательства и также (наработать — ред.) изменения в закон о референдуме.

Зеленский в то же время акцентировал, что по состоянию на сегодняшний день об этом еще рано говорить подробно, потому что «надо иметь результат в переговорах».

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что если ратификация мирного соглашения между Украиной, США, Россией и Европой, в случае его подписания, потребует проведения общенационального референдума, вместе с ним могут состояться и выборы Президента Украины. Это может произойти уже через 60 или 90 дней после заключения соглашения.

