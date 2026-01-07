Зеленський анонсував зміни виборчого законодавства України — яка причина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в січні будуть готові мирні угоди включно з гарантіями безпеки, то лютий може стати місяцем змін до виборчого законодавства.
Головні тези:
- Президент України анонсував можливі зміни виборчого законодавства в разі укладення мирних угод і гарантій безпеки у січні.
- Зміни до виборчого законодавства можуть бути внесені в лютому за умови досягнення певних результатів у перемовинах.
- Володимир Зеленський наголосив, що робота над законодавчими змінами залежить від дій народних депутатів.
Все залежить від результатів перемовин — Зеленський про зміну виборчого законодавства
Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.
На запитання, чи очікує Президент від Верховної Ради, що робочий законопроєкт по змінах до виборчого законодавства буде напрацьований до кінця лютого, Зеленський відповів:
Він також відзначив, що мають бути узгоджені економічні питання, що стосуються пакета відновлення України. За словами Зеленського, «все це йде разом».
Він також наголосив, що законодавча робота залежить передусім від народних депутатів.
Вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, Виборчого кодексу або відповідного законодавства і також (напрацювати — ред.) зміни до закону про референдум.
Зеленський водночас акцентував, що станом на сьогодні про це ще рано говорити детально, бо «треба мати результат в переговорах».
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо ратифікація мирної угоди між Україною, США, Росією та Європою, у разі її підписання, вимагатиме проведення загальнонаціонального референдуму, разом з ним можуть відбутися і вибори Президента України. Це може статися вже через 60 чи 90 днів після підписання угоди.
