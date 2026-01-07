Зеленський анонсував зміни виборчого законодавства України — яка причина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в січні будуть готові мирні угоди включно з гарантіями безпеки, то лютий може стати місяцем змін до виборчого законодавства.

Все залежить від результатів перемовин — Зеленський про зміну виборчого законодавства

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

На запитання, чи очікує Президент від Верховної Ради, що робочий законопроєкт по змінах до виборчого законодавства буде напрацьований до кінця лютого, Зеленський відповів:

Все залежить від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів передусім по 20 пунктах (мирного — ред.) плану. Тому що якщо говорити про референдум, то на нього (слід — ред.) виносити тільки двадцятипунктний план. Але все одно воно розглядається в комплексі. Поруч з 20 пунктами ідуть гарантії безпеки двосторонні зі Сполученими Штатами Америки. Поширити

Він також відзначив, що мають бути узгоджені економічні питання, що стосуються пакета відновлення України. За словами Зеленського, «все це йде разом».

Я думаю, якщо ми все це встигнемо (узгодити — ред.) в січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві. Володимир Зеленський Президент України

Він також наголосив, що законодавча робота залежить передусім від народних депутатів.

Вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, Виборчого кодексу або відповідного законодавства і також (напрацювати — ред.) зміни до закону про референдум.

Зеленський водночас акцентував, що станом на сьогодні про це ще рано говорити детально, бо «треба мати результат в переговорах».

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо ратифікація мирної угоди між Україною, США, Росією та Європою, у разі її підписання, вимагатиме проведення загальнонаціонального референдуму, разом з ним можуть відбутися і вибори Президента України. Це може статися вже через 60 чи 90 днів після підписання угоди.