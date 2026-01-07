Зеленський анонсував зміни виборчого законодавства України — яка причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував зміни виборчого законодавства України — яка причина

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в січні будуть готові мирні угоди включно з гарантіями безпеки, то лютий може стати місяцем змін до виборчого законодавства.

Головні тези:

  • Президент України анонсував можливі зміни виборчого законодавства в разі укладення мирних угод і гарантій безпеки у січні.
  • Зміни до виборчого законодавства можуть бути внесені в лютому за умови досягнення певних результатів у перемовинах.
  • Володимир Зеленський наголосив, що робота над законодавчими змінами залежить від дій народних депутатів.

Все залежить від результатів перемовин — Зеленський про зміну виборчого законодавства

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

На запитання, чи очікує Президент від Верховної Ради, що робочий законопроєкт по змінах до виборчого законодавства буде напрацьований до кінця лютого, Зеленський відповів:

Все залежить від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів передусім по 20 пунктах (мирного — ред.) плану. Тому що якщо говорити про референдум, то на нього (слід — ред.) виносити тільки двадцятипунктний план. Але все одно воно розглядається в комплексі. Поруч з 20 пунктами ідуть гарантії безпеки двосторонні зі Сполученими Штатами Америки.

Він також відзначив, що мають бути узгоджені економічні питання, що стосуються пакета відновлення України. За словами Зеленського, «все це йде разом».

Я думаю, якщо ми все це встигнемо (узгодити — ред.) в січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також наголосив, що законодавча робота залежить передусім від народних депутатів.

Вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, Виборчого кодексу або відповідного законодавства і також (напрацювати — ред.) зміни до закону про референдум.

Зеленський водночас акцентував, що станом на сьогодні про це ще рано говорити детально, бо «треба мати результат в переговорах».

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо ратифікація мирної угоди між Україною, США, Росією та Європою, у разі її підписання, вимагатиме проведення загальнонаціонального референдуму, разом з ним можуть відбутися і вибори Президента України. Це може статися вже через 60 чи 90 днів після підписання угоди.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський зустрівся з Василем Малюком — подробиці нових кадрових рішень
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі з Макроном
Володимир Зеленський
Що відомо про переговори Зеленського і Макрона
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна не ховається". Зеленський анонсував важливі переговори зі США
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?