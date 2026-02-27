Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе. В частности, появится специальный представитель в отношении Беларуси.

Зеленский заявил о кадровых изменениях среди украинских дипломатов

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе. Нужна более активная политика. И именно активность нашего государства, активность наших людей это то, что дает Украине наилучший результат.

Зеленский добавил, что общался с дипломатической командой страны и людьми, обладающими хорошим опытом и "проявившими себя в защите украинских интересов".