Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе. В частности, появится специальный представитель в отношении Беларуси.
Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
Зеленский добавил, что общался с дипломатической командой страны и людьми, обладающими хорошим опытом и "проявившими себя в защите украинских интересов".
Готовим ужесточение некоторых направлений дипломатической работы в Европе, не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием.
