Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в дипломатическом корпусе. В частности, появится специальный представитель в отношении Беларуси.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в украинском дипломатическом корпусе.
  • Появится специальный представитель по вопросам Беларуси и белорусскому сообществу в Европе.

Зеленский заявил о кадровых изменениях среди украинских дипломатов

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

МИД готовит кандидатуры для назначения спецпредставителя по Беларуси и белорусскому сообществу в Европе. Нужна более активная политика. И именно активность нашего государства, активность наших людей это то, что дает Украине наилучший результат.

Зеленский добавил, что общался с дипломатической командой страны и людьми, обладающими хорошим опытом и "проявившими себя в защите украинских интересов".

Готовим ужесточение некоторых направлений дипломатической работы в Европе, не только. Украинские интересы должны быть представлены на официальном уровне и в общении с сообществами из тех стран, которые сейчас еще не имеют свободы или находятся под российским влиянием.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский шокировал РФ и США в начале полномасштабной войны
США и РФ недооценили Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Война России против Украины началась с оккупации Крыма — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"У нас есть шанс". Зеленский видит возможность быстрого завершения войны
Зеленский оценил ход мирных переговоров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?